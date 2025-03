Bart Demasure nieuwe voorzitter Seniorenadviesraad Ardooie: “Aandacht voor de senioren”

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden ook enkele adviesraden opnieuw samengesteld. Eén van deze zes adviesraden in Ardooie is de seniorenadviesraad. Bart Demasure (68) neemt de rol van voorzitter over van Robrecht Sarazyn.

De seniorenadviesraad bestaat uit afgevaardigden van de seniorenverenigingen en mensen die interesse hebben in bejaardenzorg en seniorenbeleid. De leden van deze raad zijn Anny Spriet, Antoine Roelens, Antoine Devlaeminck, Bart Demasure, Brenda Bauwens, Christa Espeel, Christine Vermeersch, Daniel Devoldere, Diane Verhulst, Dominiek Pillaert, Erik Van Geluwe, Fons Lammertijn, Isabel Callewaert, Jan Van de Wiele, Jean du Bois, Jean-Pierre Debusschere, Luc Jacobs, Ludo Callewaert, Marleen Lepla, Marleen Sintobin, Rebecca Gayse, Ria Devroe, Rik Willaert, Robrecht Sarazyn, Terry Callens en Walter Stragier.

Witte konijn

De nieuwe voorzitter Bart Demasure was vroeger HR-manager, preventieadviseur en internationaal payroll specialist. Maar stilzitten is niet aan hem besteed. Bart ziet dit als het ideale moment om zich via de Seniorenadviesraad (SAR) in te zetten voor sociale en maatschappelijke doelen. “Mensen worden ouder en het aantal senioren stijgt. Daarom is er meer aandacht nodig voor deze groep in onze samenleving. Seniorenverenigingen leveren prima werk, maar de SAR heeft eveneens een belangrijke taak”, aldus Bart Demasure.

Bart toonde eerder al interesse voor de SAR, dankzij zijn buurman Jaak Sercu. “Door omstandigheden moest ik mijn engagement even uitstellen. Maar toen ik een oproep zag in het gemeentelijk infoblad, besloot ik als bijna-zeventiger de stap te zetten. Als niet-lid van een seniorenvereniging, ben ik misschien wel een beetje het witte konijn binnen deze werking. Ik ben wel al vrijwilliger in een woonzorgcentrum.”

Actieplan

Bart benadrukt dat de SAR in de eerste plaats een inspraak- en adviesorgaan is voor de gemeente. “We moeten de ideeën uit het verleden verzamelen en omzetten in een concreet actieplan. In plaats van driemaandelijks te vergaderen, zullen we wat vaker samenkomen zodat we de vinger aan de pols kunnen houden”, legt hij uit. Bart ziet bovendien enthousiasme binnen het bestuur en wil inzetten op transparantie en het vergroten van de bekendheid van de SAR bij de inwoners. “Onze rol is om er te zijn voor alle senioren, ongeacht of ze lid zijn van een vereniging of niet.”

Wat betreft activiteiten, wijst hij op de Week van de Derde Leeftijd, die gepland staat voor het najaar. “Hoewel ons budget beperkt is, onderzoeken we manieren om dit aan te dikken. Zo willen we met de bonden enkele gezamenlijke initiatieven realiseren”, besluit Bart Demasure.

(JM)