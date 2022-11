Bart De Wever komt naar Kortrijk om over ‘woke’ te praten

N-VA-voorzitter Bart De Wever brengt volgende week donderdag een bezoekje aan zijn Kortrijkse jongerenpartij N-VA 1302. Hij doet dat in het kader van zijn ‘studententournee’ waarin hij langs de Vlaamse studentensteden trekt om het over ‘woke’ te hebben. “Ik vind het belangrijk om de valkuilen die ik zie binnen het opkomende woke-denken aan de jongere generaties te duiden en er vervolgens met hen over in dialoog te gaan”, zegt De Wever daarover in een persbericht.

‘Woke’, het moet haast het meest besproken woord zijn van de afgelopen jaren. Volgens Wikipedia is ‘woke’ een term die verwijst naar het bewust zijn van racismeproblematiek en sociaal onrecht jegens minderheden in de samenleving. Bart De Wever omschrijft het eerder als een manier om de Vlaamse identiteit te onderdrukken.

Om die – volgens N-VA – steile opgang van het ‘woke-denken’ te stuiten, komt Bart De Wever met een eigen studententournee op de proppen ‘Hoe woke onze cultuur vernietigt.’ Hij trekt hiermee langs de belangrijkste Vlaamse studentensteden om het over die evolutie te hebben. Vorige maand mocht Leuven de spits afbijten, aankomende donderdag 17 november is Kortrijk als tweede aan de beurt. De lezing gaat door in de Howest-gebouwen ‘The Penta’ en start om 20 uur. “Dit is het moment bij uitstek voor jongeren om onze partij en Bart De Wever op een laagdrempelige manier te leren kennen. Na de lezing is er ook voldoende ruimte om vragen te stellen. We kijken er naar uit om het gesprek aan te gaan. Het zijn namelijk vooral studenten die de gevolgen van de woke-cultuur ondervinden”, zegt Jeroen Bergers nationaal voorzitter van Jong N-VA.

Mike Verslijpe voorzitter van Jong N-VA 1302 en tevens nationaal ondervoorzitter van Jong N-VA kijkt alvast reikhalzend uit naar de komst van hun voorman. “We zijn verheugd om Bart De Wever in Kortrijk te mogen ontvangen. Na de lezing trakteren we op enkele gratis vaten bier en non-alcoholische consumpties, zo kan er gezellig nagepraat worden in de foyer.”