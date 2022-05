Bart De Koning: “Wildgroei aan veldkanonnen”

Bart De Koning (PRO) kwam op de gemeenteraad tussen over …veldkanonnen. Volgens hem is er in Moorslede een wildgroei van veldkanonnen die dienen om bijvoorbeeld duiven, kauwen of kraaien van de akkers weg te jagen. “Ook in onze naburige gemeenten Zonnebeke en Staden en in mindere mate Roeselare”, aldus Bart. “De mensen moeten in geval van overtredingen bellen naar de politie”, aldus schepen van Landbouw Geert Vanthuyne (Visie)

“Veel land- en tuinbouwers blijven blijkbaar een veldkanon inzetten, niettegenstaande de grote inspanning van de provincie om naast de beschikbare subsidies alternatieve middelen zoals linten en netten te promoten”, aldus Bart De Koning. “De provincie is zich bewust van de impact van dergelijke kanonnen op de omwonenden, getuige de inspanningen om deze alternatieven voor te stellen.”

“Veelvuldig onderzoek heeft uitgewezen dat ze weinig effectief zijn, tenzij je ze misschien onophoudelijk laat knallen. Ook bestaat er een politiereglement met duidelijke richtlijnen wat al dan niet toegelaten is, indien je toch zo’n kanon wil gebruiken.”

Het gebruik van veldkanonnen wordt geregeld in de Zonale Politieverordening Arro Ieper. Hierin staat bepaald dat al dan niet-automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige geluid producerende toestellen of voorwerpen, opgesteld ter bescherming en beveiliging van de gewassen en de oogst, op minstens 100 meter van de in de buurt gelegen woningen moeten geplaatst worden. Het is verboden deze toestellen tussen 21.30 uur en 6 uur te laten werken.

Politie bellen

De tijdsduur tussen twee opeenvolgende knallen moet minstens 10 minuten bedragen. Het gebruik van deze toestellen kan alleen na een voorafgaande meldingsplicht bij het gemeentebestuur. Bart De Koning vroeg de bevoegde schepen of de problematiek van de aanhoudende knallen hem bekend is.

“Als ik het niet weet, weet het dan niemand”, begon Geert Vanthuyne zijn repliek. “De mensen moeten in geval van overtredingen bellen naar de politie. Meer kunnen we er niet aan doen. Ik kan toch niet rondrijden om te kijken waar er een kanon wettelijk staat. Zo eenvoudig op te lossen is het niet.”

De Koning vroeg ook wat de reden is dat er vorig jaar slechts één landbouwer zijn veldkanon gemeld heeft bij het gemeentebestuur. “In de Info kunnen we misschien opnieuw vermelden dat het plaatsen van een veldkanon moet worden aangevraagd”, aldus de schepen. “Ik zit er soms ook mee vermeld dat er ‘s nachts een veldkanon weerklinkt.”

Een nummer

Bart De Koning is blijkbaar een ervaringsdeskundige, want hij woont in het buitengebied. “Het is heel moeilijk te achterhalen van welke landbouwer het veldkanon is”, zegt Bart. “Het zou niet slecht zijn dat er langs de weg een bordje met het nummer dat men kan bellen. Het is niet de bedoeling om de landbouwers op kosten te jagen, maar een warme oproep als schepen om de problematiek onder de aandacht te brengen. Het is perfect mogelijk om onder de landbouwers een informatiecampagne te houden.”

Fractieleider Ward Gillis (PRO) mengde zich in het lang debat. “Als schepen zou u met de landbouwers in gesprek moeten gaan, een bemiddelende rol spelen en zorgen dat die mensen in regel zijn met hun situatie vooraleer de politie in te schakelen wanneer ze hardleers zijn”, klonk het. Er kwam maar geen einde aan de discussie. “Sporadisch wordt er hier en daar nog een veldkanon gebruikt, ik zal het meenemen naar de landbouwraad”, besloot Geert Vanthuyne. (Erik De Block)