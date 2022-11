Bart De Coster stelt stambomen van Klerkenaars op: “Ik heb mijn rust gevonden”

Bart De Coster (59) heeft er zijn missie van gemaakt om van elke inwoner van Klerken de stamboom uit te pluizen. Dit project begon kleinschalig met een stamboom van zijn eigen familie toen hij in 1999 revalideerde na een auto-ongeval, maar het breidde al snel uit naar elke inwoner van de Houthulstse deelgemeente.

Bart De Coster (59) is gehuwd met Marleen Joseph en woont in Klerken. In 1999 kreeg hij een auto-ongeval waarbij hij zijn nek brak. Er volgde een lange en zware herstelperiode. “Veel anders dan tv kijken kon ik toen niet doen, dus zocht ik iets anders om de lange dagen te vullen”, begint Bart zijn verhaal. “Ik contacteerde mijn grootmoeder en begon op die manier de stamboom van mijn familie te maken. Toen ik eenmaal daarmee klaar was, had ik de microbe goed te pakken en startte ik met de stamboom van Marleen. Zo kwam ik tot de vaststelling dat 98% van de Josephs in West-Vlaanderen te vinden zijn.”

Archieven

Toen ook deze stamboom klaar was, ging Bart op zoek naar info over de inwoners van Klerken. “Eerst bij de pastoor van de parochie, wijlen EH Georges Duynslager, en dan bij de Deken, toen nog EH Hemeryck, bij wie ik de parochieregisters kon inkijken. In die periode zocht men vrijwilligers om registers van de Burgerlijke stand in te scannen. Daar hielp ik, als vrijwilliger, graag aan mee en zo kwam ik in contact met Chris Vandewalle, de stadsarchivaris van Diksmuide”, vertelt Bart verder over zijn zoektocht. “Daar heb ik samen met Chris in het archief gekeken en mocht ik de boekscan gebruiken om de parochieregisters van de parochie Sint Laurentius Klerken, in te scannen. De boeken waarin de registers zijn geschreven, zijn nogal groot van formaat waardoor ze, thuis, op een gewone scanner niet passen, dus was het een grote hulp dat ik die in het stadsarchief van Diksmuide mocht inscannen.”

Op het internet heb ik al veel foute informatie gelezen

Daarna leerde Bart iemand kennen die al deze registers al had gelezen en ze op het internet deelde. “Doch deze persoon miste enkele registers die ik dan weer wel had, zo kwamen we tot een uitwisseling van gegevens: we vulden elkaar aan en er ontstond een fijne samenwerking tussen ons beiden”, wijst Bart. “In het begin was ik naïef en nam zomaar gegevens van het internet over, maar vaak blijkt dat niet alles correct is. Nu baseer ik mij enkel op parochieregisters en andere documenten zoals rouwbrieven, huwelijksboekjes, erfenisaangiftes, rouwkaartjes zo kom je tot de toestand van de familie en kan je je daarop verder baseren om een familie te reconstrueren. Mijn doel daarbij is een kapstok te zijn voor anderen die zoeken. Het is een gratis hobby en wat ik vond is te vinden op geneanet.be/bartdecoster. Nu ben ik bezig met de gegevens van de 16de en 17de eeuw in kaart te brengen.”

oproep

Het gaat daarbij om alle gegevens van de inwoners van Klerken. “Ik heb momenteel een uitgebreide databank met een 300.000-tal namen. Terwijl ik hieraan bezig was, kwam ik tot de vaststelling dat 75% hiervan verwant is aan elkaar. Graag zou ik ook nog een oproep doen aan wie documenten, rouwkaartjes, overlijdens -of geboortekaarten heeft liggen om die naar mij te brengen”, besluit Bart. Dat kan bij Bart De Coster in de Kantwerkersstraat 10 in Klerken.