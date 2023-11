Bart Claeys trekt weer van café naar café

Bart Claeys, de ongekroonde cultuurkoning van de Tassche, gaat opnieuw van café tot café. Met AMA producties plant hij opnieuw een theatershow in ‘t Café. Een succesformule waarmee hij al enkele jaren door West-Vlaanderen trekt.

Claeys, ondertussen bekend in heel Vlaanderen van onder meer Eigen Kweek, is met deze reeks geplande optredens aan de vijftiende theatertournee toe, en de repetities zijn volop bezig. Er is een bezetting die niet groot is, maar groots.

“Met Erik Meirhaeghe als regisseur haalden we een vertrouwde naam in huis voor deze tournee. Samen met mij acteert Lore Sambaer. Omdat het een muzikaal stuk wordt, doen we ook een beroep op de inbreng van Caroline Vermandere. Caroline is Ardooise en de dochter van Frans en Rosa Popelier. Ze is verbonden aan de gemeentelijke basisschool en verzorgt regelmatig muzikale optredens. Maar voor haar is onze tournee een nieuwe uitdaging. We zijn er zeker van dat haar muzikale kwaliteiten zullen bijdragen tot het succes van onze optredens”, zegt Bart Claeys. Er zullen tijdens de voorstelling zang, gitaar en piano te horen zijn.

Dieren versus mensen

De tournee is dit jaar dus muziektheater, rond een maatschappelijk thema. ‘De zaal van de dieren tegen de mensen’ is de uitdagende titel van de reeks optredens. Een tipje van de sluier? “De dieren klagen de mensen aan. Ze zijn het kotsbeu in deze maatschappij en stellen zich op tegen de mensen.” Als dat maar goed afloopt.

De première is voorzien voor 5 januari. Er zijn drie maanden lang optredens gepland. “Met Caroline in de cast zal Ardooie niet ontbreken. De Tassche is een vaste locatie, en we komen ook in het Bockor café langs”, zegt Claeys nog.

De kalender is nog in opmaak. Tickets kosten tien euro. Op 0476 30 63 24 krijg je een overzicht van de optredens en kun je kaarten bestellen. (JM)