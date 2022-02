Barrie (78) eerste dodelijke slachtoffer door storm: “Hij hielp een buur uit de nood, maar werd gegrepen door de wind”

Barrie Grant (78) was het eerste dodelijk slachtoffer van storm Eunice in Vlaanderen. De hevige wind sloeg hem van een boot in de jachthaven van Ieper, terwijl hij een buurman hielp. “Barrie zou iedereen helpen, in welke omstandigheden ook.”

De man was geboren in Engeland, leefde in Canada en woonde sinds enkele jaren geregeld op zijn ‘old Dutch boat’, die luisterde naar de naam Silk Purse en aangemeerd lag in de jachthaven van Ieper. Hij woonde er intussen drie jaar met zijn vrouw Carole.

“Normaal zijn we er niet in de winter, maar dit jaar uitzonderlijk wel”, vertelt Carole. Haar man werd een paar maanden geleden nog opgenomen in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper nadat hij besmet raakte met corona. “Maar hij overleefde”, vervolgt Carole. “Vrijdagnamiddag wou hij een buurman uit de nood helpen op een van de boten naast ons. Er vlogen allerlei dingen in het rond door de hevige wind. Barrie hielp bepaalde zaken vastmaken, wou iets optillen en werd dan gegrepen door een hevige windvlaag. Hij belandde in het water, waarop de buurman hem meteen achterna dook. Hij haalde hem uit het water en de havenmeester, die het zag gebeuren, belde direct de hulpdiensten.”

Laatste avontuur

Barrie werd in een naburige boot gelegd en moest gereanimeerd worden. “In afwachting van de hulpdiensten gebeurde dat door een aannemer, die aan het werk was op een van de boten. Helaas, zijn hart was definitief gestopt, wellicht door de shock in het koude water. He has gone on to the next adventure, zoals mijn man zou zeggen. Zijn tijd was gekomen.”

Barrie werd in een naburige boot gelegd en moest gereanimeerd worden, maar alle hulp kwam te laat. © Thijs Pattyn

Carole en Barrie zouden dit jaar normaal hun dertigjarig jubileum vieren. “We hebben elk twee kinderen en zouden volgende week naar huis vertrekken, maar dat zal niet kunnen doorgaan”, aldus Carole. “We hadden een wonderful huwelijk en leven samen. Sinds 1991 leven wij op een boot. In Ieper eindigde ons laatste avontuur samen. We willen de politie, hulpdiensten en buren bedanken voor al hun inspanningen.”

Het koppel kende Liz en Jon Milward, een ander Brits koppel dat in Ieper woonde. “Samen gingen we wel eens naar het Hooge Crater Museum in deelgemeente Zillebeke”, vertelt Liz. “Dit nieuws komt hard aan. Ik zag Barrie nog vorige week. Die hulp voor zijn buur typeert hem. Barrie zou iedereen helpen, in welke omstandigheden ook. A wonderful man.” (TP)