Barbier Mr. Steve opent de deuren in de Pussystreet: “Beleving is belangrijk in mijn zaak”

Barbier Mister Steve opent volgende week woensdag de deuren van zijn nieuwe zaak in de Kattenstraat in Roeselare. “Met een bar, een grote tuin waar ik ’s zomers zal knippen, een flipperkast, een dartsbord, tal van curiosa en zelfs een pussyroom. Baarden en haren staan natuurlijk centraal, maar ook beleving is erg belangrijk.”

Mr. Steve verhuist nu al voor de tweede keer zijn hele hebben en houden, telkens door plannen voor een nieuwbouwproject. Eind 2022 sloot hij de deuren in de Middenstraat, waar straks alles onder de sloophamer gaat. “Dankzij de hulp van enkele klanten liep de verhuizing naar de ‘Pusssystreet’ (zoals de barbier de Kattenstraat steevast noemt, red.) vlot.”

Daar kocht Steve Desseyn zes jaar geleden een pand waar vroeger een schrijnwerker actief was. “Ik woon hier nu al enkele jaren en had nooit gedacht dat ik ook mijn zaak hier zou onderbrengen”, zegt hij.

Knippen in de tuin

Die zaak ademt dezelfde sfeer als de vorige met veel curiosa en drie authentieke kappersstoelen. “Maar hier hebben we ook een bar waar klanten rustig iets kunnen drinken. Anderen kunnen zich uitleven met een spelletje darts of op de flipperkast. We hebben zelfs een pussyroom. Baarden en haren staan nog centraal, maar ook beleving blijft heel belangrijk.”

Extra troef bij zijn nieuwe zaak is de grote tuin die uitgeeft op het stadspark. “Het is de bedoeling dat ik ’s zomers buiten de klanten ga knippen en scheren. En er is een groot terras.” Mr. Steve bekijkt nog of hij er af en toe iets kan organiseren zoals het Barberfest in de Middenstraat. “Kleinschaliger, maar daarom niet minder gezellig.”

De zaak gaat volgende week woensdag open. De eerste weken beloven alvast druk te worden. “Heel wat klanten zijn erg benieuwd hoe het eruitziet.”