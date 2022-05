Barbershop Mister Steve moet noodgedwongen verhuizen: “Op nieuwe locatie knippen we klanten in de tuin”

Barbier Mister Steve verlaat eind dit jaar de Middenstraat en start begin 2023 zijn nieuwe barbershop in de Kattenstraat. Een verplichte verhuizing, want onder andere zijn zaak en het aangrenzende café De Verlichte Geest zullen gesloopt worden. “Maar eerst willen we nog eens flink feesten in de Middenstraat.”

Mister Steve, in het dagelijks leven Steve Desseyn, start aan zijn laatste half jaar in zijn salon in de Middenstraat. Na ruim 25 jaar valt begin 2023 het doek voor café De Verlichte Geest, maar ook de barbershop van Mr. Steve wordt afgebroken voor een nieuwbouwproject. Inmiddels is de barbier volop bezig met de bouw van een nieuwe barbershop in de Kattenstraat.

Oude meubelzaak

“In een oude meubelzaak. Ik zal er ook wonen, boven het salon”, zegt Steve Desseyn. “Momenteel zijn we volop bezig met het sanitair en er komt ook een andere vloer. Die hebben we kunnen recupereren uit een oude kerk.”

“Eind december sluit ik de deuren in de Middenstraat. Het is de bedoeling om in de derde week van januari de nieuwe zaak te openen. De nieuwe barbershop zal misschien nog specialer zijn. Bij goed weer zal ik klanten in de tuin knippen.”

Barberfest

Mister Steve neemt geen afscheid van de Middenstraat zonder een feestje. Dat wordt het derde Barberfest op zaterdag 10 september. Maandag maakte de barbier de affiche voor het festival in de Middenstraat bekend.

“Heel wat plaatselijke groepen zullen er het beste van zichzelf geven, maar ook La Jungle, die al op Werchter stond, zal er bij zijn. Het wordt een knalfeestje. Ik zag de voorbije jaren heel veel potentieel in de Middenstraat, maar voor de tweede keer moet ik nu noodgedwongen verhuizen. Terwijl ik in het verleden telkens huurde, heb ik nu het pand gekocht waardoor ik toch meer zekerheid heb dat ik in de Kattenstraat kan blijven.”