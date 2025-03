Barbara (35) maakt knuffels uit kleren van overleden dierbaren: “Wil er één maken met kledij van mijn mama, maar ik durfde nog niet”

Vanuit haar atelier in Het Groenhof in Zedelgem naait Barbara Bouillon (35) bijzondere knuffels en beren. Ze gebruikt hiervoor kledij van overleden dierbaren. “Maar evengoed maak ik beren van de eerste kleertjes van een kind”, zegt ze. Inspiratie voor ‘Ontoed’ vond Barbara bij haar moeder, die ze veel te vroeg moest afgeven, en bij de hemden van een overleden vriend.

Zoals vele mama’s leerde Barbara Bouillon (35) naaien na de geboorte van haar eerste dochter. In diezelfde periode verloor de partner van haar beste vriendin de strijd tegen leukemie. “Ik kreeg van mijn vriendin toen heel wat hemden van Bram”, zegt Barbara. “Mijn man heeft ongeveer dezelfde maat. Toen de zus van Bram een jaar na zijn overlijden zwanger werd, vroeg ze of ik voor haar kindje iets kon maken dat aan haar broer doet herinneren. Mijn vriendin opperde toen het idee om een teddybeer te maken van zijn hemden. De ‘Brambeer’ was geboren.”

De Brambeer is een van de types beren en knuffels die Barbara aanbiedt via haar webshop Ontoed, wat verwijst naar het West-Vlaams voor onthouden. “Ik maak niet alleen teddyberen”, zegt ze. “Een jongetje verloor zijn papa en kreeg uit diens favoriete trui een knuffel in de vorm van zijn lievelingsdier. Intussen heb ik al heel wat modellen voor troostknuffels. Maar niet al mijn werk draait rond verlies. Een moeder bewaarde jarenlang de eerste kleertjes van haar dochter in een doos. Van die kleertjes maakte ik een herinneringsbeer. Iets wat de kindertijd van het meisje samenvat.”

Luisteren naar verhaal

Beroepshalve is Barbara projectleider in het lab van een verfbedrijf. “Iets totaal anders dus dan wat ik doe met Ontoed”, zegt ze lachend. “Wanneer mensen bij mij een beer willen bestellen, worden ze uitgenodigd in het atelier om eerst hun verhaal te komen doen. We nemen ruim de tijd om het type beer en de juiste kledingstukken te kiezen. Aan de beer of knuffel zelf is ongeveer een dag werk. Ze moeten ook voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. Een knuffeltje uit een stuk babykledij heb je al voor 50 euro. Een Brambeer kost 150 euro.”

Als kind leerde Barbara kleren en poppen breien van haar moeder, die tien jaar geleden overleed. “Het wordt hoog tijd dat ik een knuffel van haar kledij maak”, zegt ze. “Ik zou dit willen doen voor mijn dochtertjes, die 1 en 4 jaar oud zijn. Ik wil mijn mama zo wat dichter bij hen brengen. Maar voorlopig durfde ik het nog niet aan om in haar kledij te knippen.” (AFr)