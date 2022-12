Barakkenpark krijgt stilaan vorm

“Het Barakkenpark, dat in het Masterplan van de stad Menen een van de strategische te ontwikkelen sites was, krijgt stilaan vorm. De werken zijn er parallel met de aanleg van de fietsers en voetgangersbrug in volle ontwikkeling. Deze publieke groenzone naast de dichtbebouwde woonruimte van de woonwijk van De Barakken, zal een welgekomen opportuniteit zijn voor de buurt en Leierecreanten”, aldus Schepen Mieke Syssauw.

“De realisatie van het park zit nu in een stroomversnelling. De Wadi’s zijn ondertussen zichtbaar op het terrein en ook het vlonderpad , een roosterpad dat toegankelijk zal zijn voor rolstoelgebruikers en kinderwagens is gedeeltelijk klaar. Bomen en struiken zijn in aanplanting, momenteel betreft het 40 boompjes van de 400 die moeten ingepland worden. Daarna worden de struiken en bosgoed aangebracht en plaatsen we het hekwerk in wilgentenen. Tijdens het voorjaar wordt dan het gras ingezaaid want momenteel ligt het terrein daarvoor er te slecht bij”, verduidelijkte schepen Patrick Roose.

Het Barakkenpark zal ongeveer 2 ha groot zijn, de invulling ervan kwam tot stand door participatieve insteken van buurtbewoners. In het nieuwe park zorgt de Vlaamse Waterweg ook voor de gepaste integratie van de nieuwe fiets en voetgangersbrug over de Leie. “Het kostenplaatje is er een van om en bij de 1.091.800 euro waarvan 467.465 euro gesubsidieerd is door de Vlaamse overheid Natuur en Bos, de provincie, Westtoer en Interreg Valys”, gaf schepen Mieke Syssauw nog mee.

Het park zou in principe het helle jaar moeten toegankelijk zijn, de opening wordt voorzien ergens in de lente van volgend jaar. (WO)