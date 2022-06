Barack Frituur viert eenjarig jubileum met opname voor live publiek: “Alle meningen komen aan bod”

Barack Frituur is de podcast van Lennert Deleu en Steven Lapauw. Zij interviewen bekende en/of markante Wevelgemnaren in afwachting van een bestelling verse frietjes bij een plaatselijke frituur. Een podcast is een opname van een verhaal of een interview waar je via internet naar kunt luisteren. Deze mediavorm wordt steeds populairder.

“We kennen elkaar nog van bij de Chiro. Ik was ooit leider van Lennert. Hij had toen al een mening over het hoe en wat van de samenleving”, steekt Steven Lapauw van wal. “Later zaten we samen in de raad van bestuur van de jeugdclub en tijdens corona begonnen we samen te wandelen. Het eerste idee was om een burgerbeweging op te starten. En uiteindelijk is dat deze podcastreeks geworden.”

“Vanavond vieren we onze twintigste aflevering. We noemen ze wel de eenentwintigste, maar de dertiende hebben we niet gemaakt. We waren toen in de run voor de cultuurprijs en wilden het lot niet uitdagen”, lacht Lennert Deleu. “Vanavond zijn we hier in de Spatie met familie, vrienden, de eerdere gasten en luisteraars die een ticket wonnen met onze ludieke wedstrijden.” Normaal nemen ze een aflevering bij Steven thuis op, maar voor één keer gaan ze dus live. Zangeres Stefanie Callebaut van SX is de centrale gaste in deze opname.

Laten nadenken

“We willen mensen verbinden, met elkaar laten praten en nadenken over groot Wevelgem zonder aan politiek te doen of anti te zijn. Onze gasten moeten Wevelgem in het hart hebben, maar dat belet niet om kritisch over de gemeente te praten”, legt Steven Lapauw uit. De studiogasten zijn heel divers en komen uit alle deelgemeenten van Wevelgem: David Depuydt van haute parfumerie Place Vendôme, columnschrijfster Lotte Debrouwere of ex-scheidsrechter Frederik Geldhof zijn willekeurige voorbeelden van eerdere gasten. Zo komen verschillende visies aan bod. “Koersliefhebber Rik Vanwalleghem was bijvoorbeeld heel uitgesproken tegen de luchthaven, in een andere aflevering kwam Bart Vandamme van het FAS luchtvaartmuseum over het vliegveld vertellen. Zo komen dus echt alle meningen aan bod”, illustreert Lennert Deleu.

Trouw publiek

De podcast bouwde een trouw publiek op. Elke aflevering heeft gemiddeld meer dan 400 luisterbeurten, in totaal bijna 10.000. “Ook de top drie van meest beluisterde afleveringen is divers: de vrolijke kapster Shari Rebry staat op één, Rozanne van ‘t Leeuwke op twee en acteur Stefaan Degand op drie. De grootste bekommernis doorheen de gesprekken is de verkeersdrukte en veiligheid” geeft Steven mee. “We vragen ook telkens wie uit Wevelgem hen inspireert en ook daar komen verrassende antwoorden. Zo kwam Wannes Cappelle op de proppen met André Martin. Toen ik als jonge gast ging lopen, verzon hij altijd grappen voor onderweg. Mooi hoe verhalen elkaar kruisen”, gaat Steven verder.

“We spenderen drie avonden aan een uitzending. Eén om voor te bereiden, de opname zelf en dan het verwerken van het opgenomen gesprek tot het uitzendklaar maken” geeft Lennert nog mee. En dan gaat de live opname van start. Stefanie Callebaut van SX zit al klaar op het podium. De laatste frietjes worden uitgedeeld. Er wordt een lokaal gebrouwen Barack Frituur Saison bier geschonken. Steven en Lennert stellen de eerste vragen. Het publiek verstilt. De sfeer zit er goed in. Het eindresultaat hoor je in de 21ste aflevering. Je vindt Barack (als de president) Frituur op Spotify of andere podcastdragers. (HV)