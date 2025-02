Bar Ran uit Brugge opgenomen in prestigieuze lijst ‘50 Best Discovery’

Leuk horecanieuws uit Brugge: Bar Ran is opgenomen in de prestigieuze lijst van de ‘50 Best Discovery’ die de beste hotels, bars en restaurants wereldwijd verzameld. “Een hele eer”, zeggen zaakvoerders Ran Van Ongevalle en Janah Van Cleven. “We zijn de enige nieuwe genoteerde bar in België én de eerste Brugse bar ooit.”

Ruim 4,5 jaar geleden besloot de befaamde bartender Ran Van Ongevalle een nieuwe zaak te openen in de Kuipersstraat, pal in de Brugse uitgaansbuurt. Volop coronacrisis, maar dat weerhield de cocktailmaker en zijn echtgenote Janah Van Cleven er niet van om te investeren. Een jaar eerder was zijn pop-upformule Palo Cortado immers ook al tot een succesformule uitgegroeid in Brugge. Het resultaat kwam snel. Bar Ran groeide uit tot een hotspot in Brugge en werd eind 2023 bekroond met de titel beste cocktailbar van België in de Gault&Millau-gids.

Ondertussen werkt het koppel – dat ook al Más opende – aan hun derde zaak in de binnenstad: Shibuya in het Zilverpand. Hun bedoeling? Een uniek Aziatisch concept neerzetten met cocktails, bites & muziek. Maar in de tussentijd blijven Ran en Janah uiteraard volop werken in Bar Ran. En die zaak krijgt nu een mooie bekroning. Bar Ran is opgenomen in de prestigieuze lijst van de ‘50 Best Discovery’ die de beste hotels, bars en restaurants wereldwijd verzameld. “Een mijlpaal”, zeggen Ran en Janah trots. Daarbij bedanken ze ook hun vaste bartender Matthis Verhaeghe. (MM)