Baptiste Tieberghien van restaurant Lin’eau uit Wielsbeke is Viskok van het Jaar 2023

In Gent heeft een jury Baptiste Tieberghien van restaurant Lin’eau uit het West-Vlaamse Wielsbeke uitgeroepen tot Viskok van het Jaar. De West-Vlaming uit Sint-Baafs-Vijve heeft op de Horeca Expo een succesvol recept gekookt op basis van grijze garnaal, de Vis van het Jaar 2022. Zijn ‘Kaviaar van de Noordzee’ bestond uit grijze garnalen, knolselder en karnemelk ‘Baliehof’.

Tieberghien bedacht het gerecht met zijn sous-chef Stef Christiaens. Samen namen ze een trofee in ontvangst, die een plek zal krijgen in de bistro in Wielsbeke. Klanten zullen daar het gerecht kunnen proeven. “Het is uniek om dit te bereiken”, reageert Tiebergien maandag. “We hebben er hard voor gewerkt. Het was erg spannend, want de eerste keer dat we aan een wedstrijd hebben deelgenomen.”

Naast de trofee, een beeldje van kunstenaar Marc Vanhecke, komt ook een geldprijs van 750 euro en 1.000 euro advertentiebudget op sociale media.

Tieberghien haald het van vier andere laureaten: Tuur Mertens van restaurant De Watermolen in Kasterlee, Tristan Bauwens van restaurant Maste in Gent, Vito Mory van restaurant Sensum in Gent en Jérome Olivier van Vonk Gastrobar in Kachtem, bij Izegem.

Het was de 33ste editie van de horecawedstrijd, een initiatief van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (Vlam) dat een ondergewaardeerde vissoort bekend wil maken bij het breed publiek en chefkoks.