Bankkantoor Fintro sluit de deuren in Komen-Waasten

Bankkantoor Fintro sluit de deuren. De instelling, gelegen in de Voorstadstraat, vertrekt eind november uit Komen-Waasten. Hiermee lijkt de financiële leegloop van de grensgemeente compleet. Een oplossing is in de maak, al blijkt die ruimschoots onvoldoende te zijn.

“Vanaf begin december ontvangen we u graag in het dichtstbijzijnde kantoor, dat van Moeskroen.” Het was de weinige amusante brief die de klanten van de Fintro bank in de bus kregen. Voor hun bankzaken kunnen ze ofwel online terecht ofwel 25 kilometer verder. Verschillende consumentenverenigingen en enkele lokale politici maakten zich in het verleden al zorgen over de bankenleegloop, een vrees die zich begint te manifesteren. Met het vertrek van Fintro sluit meteen ook een afhaalpunt voor contant geld. Tegen 2024 worden alle geldautomaten van de overige banken buiten werking gezet, wat geld afhalen bijna onmogelijk zal maken.

Batopin

Vorig jaar raakte bekend dat het project Batopin, een initiatief van verschillende bankinstellingen, alsnog geldautomaten in Komen-Waasten zou gaan installeren. Recent raakte bekend dat dit voor de volledige entiteit slechts één exemplaar zou zijn, in het centrum van Komen. Inwoners van Ploegsteert of Le Bizet zullen op die manier meer dan 10 kilometer moeten afleggen, willen ze contant geld uit de muur halen. (CLL)