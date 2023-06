Bankautomaat KBC blijft nog even open in Moorslede omdat Batopin Cashpunt slecht toegankelijk is

Hoewel de nieuwe Batopin Cash-punt op de hoek van de Dadizeelsestraat en de 6de Jagersstraat al een tijdje open is, blijft ook de cashautomaat in de iets verderop gelegen KBC-bank nog tot eind dit jaar beschikbaar om geld af te halen. De seniorenraad kaartte de toegankelijkheid van het Batopin Cash-punt aan. “Naar toegankelijkheid toe is er echter een probleem waardoor de KBC-automaat nog een tijdelijke oplossing biedt voor minder mobiele mensen”, aldus schepen voor senioren Benedikt Vallaey (STERK).

De vier grootbanken BNP Paribas, ING, KBC en Belfius voegen overal in ons land hun geldautomaten samen in een Bancontact Cash-punt. Ook in Moorslede werd onlangs een dergelijke locatie geopend. Bewoners en passanten kunnen sinds een tweetal maanden geld afhalen op de hoek van de 6de Jagersstraat en de Dadizeelsestraat. “Al snel kwamen er vanuit de seniorenraad bedenkingen omtrent de toegankelijkheid van die locatie. De senioren kaartten onder andere de trapjes aan die beklommen moeten worden om bij de automaten te geraken”, aldus schepen voor senioren Benedikt Vallaey (STERK).

Cash-Automaat blijft tijdelijk behouden

De gemeente klopte aan bij de KBC-bank in Moorslede, op de hoek van de Dadizeelsestraat en de Kerkstraat. Het kantoor ligt op wandelafstand van het Batopin Cash-punt. “Alvorens een beslissing te nemen ben ik zelf eens gaan kijken naar de toegankelijkheid. Voor minder mobiele mensen is het inderdaad niet gemakkelijk om het nieuwe Cash-punt te bereiken”, aldus Nico Delannoy, KBC-regioverantwoordelijke. Omdat die bereikbaarheid echt wel belangrijk is, besliste KBC inmiddels om haar cashautomaat in het kantoor op de hoek van de Dadizeelsestraat en de Kerkstraat tijdelijk toch te behouden. “En dit nog tot eind dit jaar. Dat geeft Batopin de kans om de toegankelijkheid naar het Cash-punt te verbeteren.”

Kantoor blijft bestaan

Bij KBC benadrukt men ook dat het huidige KBC-kantoor in Moorslede blijft bestaan. “Bedoeling is dat enkel de cashautomaat in de toekomst verdwijnt, maar voor een afspraak of voor een overschrijving kan men nog altijd in ons kantoor terecht”, aldus Delannoy.