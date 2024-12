“Band met zorgsector nooit verloren”: Benny en Pascale van Devia’s gebak staan deel opbrengst oliebollenverkoop af aan Kinderkankerfonds

Naast de sfeer, gezelligheid, animatie en het aanbod van de standjes en de lokale horeca kan je op de Izegemse kerstmarkt zondag op de Korenmarkt ook smullen van de oliebollen van Devia’s Gebak. Je steunt er meteen ook het goede doel mee: per portie gaat een bedrag naar het Kinderkankerfonds en er staat ook een spaarpot voor datzelfde doel.

Je treft ze wekelijks in de Roeselaarsestraat op de parking van Brandstoffen Toon, maar op zondag 15 december staan Benny Dewitte en Pascale Viane van Devia’s Oliebollen & Gebak ook op de kerstmarkt op de Korenmarkt. “We serveren volledig artisanale oliebollen, want dat is waar voor ons een oliebol moet aan voldoen”, zeggen de twee. “Onze mix maken we ter plaatse klaar. We werken enkel met kwaliteitsvolle producten en scheppen de oliebollen nog met de hand. Daardoor vallen ze groot uit, we staan trouwens bekend om de aanzienlijke grootte van onze oliebollen. Ook pannenkoeken bakken we en we hebben appelbeignets bereid met alcoholvrij bruin Leffebier.”

Uit de hand gelopen hobby

Het idee om met Devia’s Oliebollen & Gebak van start te gaan ontstond enkele jaren geleden. Na een carrière van 17 jaar als verpleegkundige wou Benny Dewitte het over een andere boeg gooien. “Ik had al een koksopleiding in avondonderwijs gevolgd en wou hier toch iets mee doen. In 2020 konden we een caravan op de kop tikken die we inrichtten. De rest is geschiedenis…”

“Zie het als een hobby die uit de hand gelopen is”, vult Pascale aan. “We zochten een tijdlang naar de juiste samenstelling en volgden zelfs les in Nederland. Ongelooflijk welke creaties ze daar allemaal maken met oliebollen.”

Benny Dewitte en Pascale Viane van Devia’s Oliebollen en Gebak staan elke woensdagavond van 16 tot 19 uur op de parking van tankstation Brandstoffen Toon in de Roeselaarsestraat en vanaf januari houden ze met hun omgebouwde caravan ook halt aan De Tassche in Ardooie.

Kinderkankerfonds

Opvallend is de spaarpot die op de toonbank staat. “Per verkochte portie oliebollen schenken we 50 cent aan het Kinderkankerfonds en wie het wil kan wisselgeld kwijt in de spaarpot voor datzelfde doel. Door mijn loopbaan in de zorg ligt gezondheidszorg me nog altijd na aan het hart”, verklaart Benny. “Ik weet welke impact kanker heeft en als we op die manier kunnen steunen is dat mooi meegenomen.”