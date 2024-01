Ballon met ontroerende boodschap uit Engeland landt in voortuin OCMW-voorzitter: “Ik wens Kelly veel sterkte toe”

Vlaams parlementslid en plaatselijk OCMW-voorzitter Vicky Reynaert ontdekte maandag een bijzondere vondst in haar voortuin in Beernem: een gouden, stervormige ballon met een kaartje eraan. Op dat kaartje staat een ietwat trieste, maar ook ontroerende tekst. Een zekere Kelly liet de ballon op ter ere van de verjaardag van haar overleden geliefde.

Een beetje opzoekingswerk leerde Vicky Reynaert dat de ballon afkomstig is van de Card Factory in West Yorkshire – een stedelijk graafschap nabij Leeds – in Engeland.

“Deze gouden, stervormige ballon landde gisteren in onze voortuin in Beernem”, schrijft Reynaert op Facebook. “Er hing een zeer ontroerend, maar toch wat triest kaartje aan, geschreven in het Engels door Kelly aan haar geliefde John die overleden is. De ballon werd opgelaten ter ere van zijn verjaardag. Mochten we Kelly kunnen terugvinden, dan willen we laten weten dat we aan haar denken en haar veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd.”

Reynaert hoopt dat haar Facebookpost massaal gedeeld wordt in de hoop dat ze zo Kelly kan terugvinden.