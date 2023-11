Balletschool Lunatica viert 15de verjaardag met kledinglijn Lunalounge: “Vriendschappen in ons hart”

Balletschool Lunatica viert dit jaar haar 15de verjaardag. Dat doen ze op bijzondere wijze, met de eigen kledinglijn Lunalounge. “Zo willen we de huiselijke sfeer in onze dansschool benadrukken.”

“Zelf dans ik al van toen ik heel klein was, vier jaar oud”, steekt oprichtster Stephanie Demey (40) van wal. Stephanie is Tieltse en de mama van Ilia (15), Luca (13) en Lio (bijna 8) en de vriendin van Fauke Van Fleteren, die ook haar danspassie deelt. “Op een bepaald moment wilde ik met dat dansen mijn eigen ding gaan doen en een nieuwe weg inslaan. Zo is Lunatica er gekomen.”

“Er kan een quote gekozen worden die past bij de persoonlijkheid van de danser”

Intussen telt de balletschool drie afdelingen: in Tielt, Zulte en Harelbeke. “De school kende zware tijden doorheen de coronaperiode, maar we zijn nu volop bezig om er terug helemaal bovenop te geraken”, geeft Stephanie mee. “Op dit moment mogen we alweer ruim 300 dansers wekelijks enthousiast laten dansen in onze diverse groepen.”

Intens samenwerken

De basis bij de school is klassiek ballet. “Maar vanaf het eerste leerjaar kan daar moderne jazzdance bij gevolgd worden. Vanaf het eerste middelbaar komen ook andere dansstijlen aan bod en merken we dat goed geschoolde, technische dansers zich ook vlot in andere dansstijlen kunnen geven.”

Traditioneel organiseert Lunatica elk jaar een grote voorstelling, die ze dan vijf tot zeven keer opvoeren in de Europahal in Tielt. “Dat is telkens heel intens om samen te beleven. Daarnaast is er ook telkens een opendeurhappening en staan er verschillende weekends en kampen op het programma in het voor- en najaar en in de zomer. Die zorgen elke keer weer voor mooie herinneringen.”

Quotes

Lunatica mag dit jaar de 15de verjaardag vieren en dat doen ze met een eigen kledinglijn. “In de afgelopen 15 jaar zagen we heel wat dansers uitgroeien van kleine ballerina tot gepassioneerde danseres. Naast de danstechniek dragen we dan ook de ‘balletvriendschappen’ heel sterk in ons hart. We wilden de huiselijke sfeer in onze dansschool graag benadrukken met een kledijlijn in ons jubileumjaar. Daarmee willen we de eenheid en vriendschapsbanden binnen de school versterken en laten zien aan de buitenwereld dat we meer zijn dan een uurtje dans per week.”

“De kledij zorgt ervoor dat iedereen kan laten zien dat ze trots zijn bij Lunatica te dansen, maar waar ook een persoonlijke touch aan de stukken gegeven wordt. Zo staat op de T-shirts en de sweaters van de kleinsten de naam van de danser en kunnen de volwassenen kiezen voor een mooie quote op de rug, eentje die bij hun persoonlijkheid als danser past.”

Lunalounge

De kledij werd in eigen huis gecreëerd. “Morgane Bekaert, één van onze gepassioneerde dansers en juffen, is een heel creatieve ziel en stond mee in voor het ontwerp van de kledij. Ik heb mijn ideeën naar haar toe gebracht en zij heeft het uitgewerkt. Ook Marie Ver Eecke, die voor de bedrukking zorgt, is iemand die bij ons gedanst heeft.”

De kledinglijn kreeg de klinkende naam Lunalounge. “De kledij is zeker niet enkel voorbehouden voor onze eigen dansers. Ook andere mensen die houden van cosy, mooie loungewear met een persoonlijke touch zijn van harte welkom bij Lunalounge. Zelfs mijn vader heeft zijn sweater al besteld. Via onze website en Facebookpagina kan iedereen die dat wil iets bestellen. Wie graag past, kan in mijn winkel Cache Coeur in de Ieperstraat terecht tijdens de openingsuren. Met de eindejaarsperiode voor de deur hopen we op deze manier voor nuttige, warme cadeaus onder de kerstboom te kunnen zorgen.”

Voorstelling

Er zijn alvast plannen klaar voor volgend jaar. “In april staat een nieuwe voorstelling op het programma. Onze dansers zullen dan kunnen repeteren en optreden in de Europahal in hun eigen cosy Lunalounge-outfit. De voorstelling zal ‘AM I AM Enough’ heten. Het wordt een warme voorstelling waarin we willen benadrukken dat ieder persoon, met zijn of haar eigenheid, meer dan genoeg is. (LDP)