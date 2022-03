Balletdanser Senna uit Izegem moet inderhaast terugkeren uit Sint-Petersburg: “Droom staat weer on hold”

Senna Dewulf (18) uit Izegem heeft zijn opleiding aan de gerenommeerde Vaganova Ballet Academy in Sint-Petersburg abrupt afgebroken. Aanleiding is de oorlog die Rusland in Oekraïne ontketende, want door het conflict dreigde hij er geïsoleerd te raken. Het is al de tweede keer in twee jaar dat de jongen zijn opleiding moet staken.

Senna kreeg in 2015 in het Life Danscenter in Izegem de smaak voor ballet te pakken. De jongeman bleek talentvol te zijn en slaagde er in een opleiding aan de Koninklijke Balletschool in Antwerpen te volgen. Daarna kon hij via een zomerstage aan de slag bij de bekende Vaganova Ballet Academy in Sint-Petersburg. Zijn danskunsten vielen er zo in de smaak dat hij er meteen les mocht volgen. “In september begon ik hier aan mijn voorlaatste schooljaar”, vertelt Senna. “Maar door de aanhoudende oorlog in Oekraïne hebben ik en mijn ouders nu beslist dat het beter is dat ik thuis in Izegem ben. Niet omdat ik me in Rusland plots onveilig voel, wat zeker niet zo is, maar wel omdat de kans bestond dat ik hier anders geïsoleerd zou raken. Mijn visum loopt op 30 juni af en vanaf dan zou ik illegaal in het land verblijven. Gezien de huidige crisis is het niet zeker of ik wel een nieuw visum van de Russen zou krijgen en we weten ook niet hoe lang het luchtruim boven Europa gesloten blijft of hoe lang de oorlog duurt. Bovendien ondervond ik in Sint-Petersburg steeds meer moeilijkheden om te betalen. Er stonden lange rijen aan de bankautomaten en het internationaal geldverkeer is aan banden gelegd. “

Daarom namen Senna en zijn ouders Bernard en Ginny het zekere voor het onzekere en lieten ze hem overvliegen. “Dat kon enkel nog via een niet-Russische maatschappij via Amsterdam”, zegt zijn vader. “We moesten op korte tijd een beslissing nemen en hopen dat we het juiste gedaan hebben. Dat weet je natuurlijk altijd pas achteraf, maar het belangrijkste is dat hij nu veilig bij ons is, al is het wel een van de moeilijkste keuzes die we ooit hebben moeten maken.”

Toekomst onduidelijk

Het is al de tweede keer dat pech Senna achtervolgt. “In maart 2020 moest ik al eens halsoverkop terug naar ons land terugkeren toen de coronacrisis uitbrak”, zegt hij. “Ook het daaropvolgend schooljaar kon ik nog niet terug naar Rusland, maar ik kon toen gelukkig wel in Antwerpen aan de Balletschool terecht. Ondertussen heb ik die opleiding daar er wel op zitten, dus nu is dat geen optie meer. Wat ik nu ga doen? Even bekomen en genieten van de tijd met mijn familie. We zien dan wel hoe de situatie verder evolueert, maar het is spijtig dat ik mijn droom voorlopig niet verder kan zetten.”

Ik wou niet het risico lopen geïsoleerd te geraken

Hoe en wanneer Senna zijn opleiding in Rusland kan afwerken, is dan ook koffiedik kijken. “Niemand weet hoe lang deze oorlog zal aanslepen en wat de gevolgen zullen zijn”, zegt Senna. “In Rusland wordt de oorlog op het nieuws wel geminimaliseerd. Er is censuur, maar via Vlaamse media en mijn ouders ben ik wel op de hoogte van wat er allemaal in Oekraïne gebeurt. Op straat heb ik wel gezien dat er meer soldaten zijn om mogelijke protestacties tegen te gaan. De gemiddelde Rus beseft niet echt wat er allemaal gaande is. Ook op mijn school waren ze verbaasd toen ik vertelde dat ik terug naar België zou keren, maar veel buitenlandse studenten volgen ondertussen mijn voorbeeld. Ze laten wel de deur op een kier om mijn opleiding op een ander moment te voltooien.”