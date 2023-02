Ballenmeisje (16) even beroemd na beslissend doelpunt van Cercle: “Ze hadden me gevraagd om niet te juichen …”

Wat als je als 16-jarig ballenmeisje plots een vierende groep voetbalspelers voor je neus ziet staan? En op hetzelfde moment duizenden dolle supporters in je nek voelt juichen? Dan blijf je stoïcijns kalm, althans in het geval van Zenna. Het meisje kreeg plots de televisiecamera’s op zich na het beslissende doelpunt in de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Gent. Voor Zenna niet eenvoudig om mee om te gaan. “Mijn reactie is simpel te verklaren”, zegt ze zelf.

Zondagavond, minuut 93 tijdens de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Gent. Het staat 2-2, maar in de absolute slotfase scoort de Vereniging alsnog en houden ze de drie punten thuis. Het zorgt voor dolle taferelen bij de spelers van groen-zwart én de supporters. De doelpuntenmaker loopt richting fans en gaat vieren nét voor de neus van een ballenmeisje dat haar werk staat te doen. Niks bijzonders, ware het niet dat rechtenhouder Eleven Sports de camera’s op haar richt en er nadien een fragment van op hun sociale media plaatst. Want het meisje blijft stoïcijns kalm en viert helemaal niet mee. Met een bijzondere blik kijkt ze richting dansende spelers, terwijl een hoop supporters vlak achter haar enthousiast meevieren.

Geen voorkeur

Dat ballenmeisje blijkt een 16-jarige voetballiefhebster uit Wetteren te zijn. “Ik had helemaal niet verwacht dat er zo’n apart fragment over zou gemaakt worden”, vertelt ze. “Ook de vele reacties had ik helemaal niet zien aankomen.”

Dat die reacties niet altijd even fraai zijn – een lach is nooit veraf – is voor een meisje van die leeftijd niet makkelijk. “Terwijl mijn reactie eigenlijk simpel te verklaren is”, zegt Zenna, die sporadisch eens richting Jan Breydel trekt als ballenmeisje, samen met een vriendin. “Maar het is wel de eerste keer dat de spelers zo vlak voor mijn neus komen staan en vieren”, aldus de tiener. “Dat ik niet juich of meedans? Logisch, want voor de wedstrijd droegen ze ons op om niet te juichen als één van beide ploegen zou scoren. Het heeft dus absoluut niks te maken met mijn eigen voorkeur van voetbalploeg. En nee, ik ben dus ook niet voor Club Brugge, zoals ik al las”, besluit het meisje met een kwinkslag. (MM)