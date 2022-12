Bal van de burgemeester steunt VBZR en Oranje vzw met elk 1.000 euro

Zaterdag 3 december vond tot in de vroege uurtjes het Bal van de burgemeester en schepenen plaats. Een traditie die jaarlijks heel wat volk op de been brengt. Een andere traditie is ook dat het bal telkens een vereniging of goed doel sponsort.

Dit jaar koos het bestuur voor twee organisaties. “Zowel de VBZR, de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst vzw als Oranje vzw mochten een cheque ter waarde van 1.000 euro in ontvangst nemen”, vertelt burgemeester Björn Prasse.

“Oranje, die zich inzet voor personen met een (vermoeden van) beperking en voor maatschappelijk kwetsbare mensen, is sinds dit jaar met een tweede vestiging in Blankenberge actief. Je vindt Oranje in het inclusieve Hotel O’mer in de Consciencestraat en woondienst O’berge langs de Koning Albert I-laan. Dagbesteding is een van de belangrijkste pijlers in hun werking. Het helpt personen om hun plek in te nemen in de buurt en de maatschappij. Daarnaast staat ook buurtgericht werken centraal. De Vrijwillige Blankenbergse ZeeReddingsdienst vzw is een professioneel reddingsteam dat zeven op zeven klaarstaat om mensen in een noodsituatie op zee te helpen. De VBZR is al decennia een vaste waarde, maar zijn project voor een nieuw SAR-schip is een hele uitdaging en verdient een extra duwtje in de rug!”