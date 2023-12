Bal van de burgemeester in Blankenberge levert 2.000 euro op voor lokale goede doelen

Op zaterdag 2 december vond in het Blankenbergse casino het jaarlijkse bal van de burgemeester en schepenen plaats. Een traditie die jaarlijks heel wat volk op de been brengt. Een andere traditie is ook dat het bal telkens een vereniging of goed doel sponsort.

Net als vorig jaar koos het bestuur daarbij niet voor één, maar voor twee organisaties: zowel het Centrum voor Kind en Gezinsondersteuning CKG Kapoentje als de vereniging voor kansarmen Sint-Vincentius mochten maandag een cheque ter waarde van 1.000 euro in ontvangst nemen.

“Beiden hebben al jarenlang hun verdienste voor de Blankenbergse bevolking bewezen”, motiveert burgemeester Björn Prasse (Open VLD) de keuze. “Hoewel CKG ’t Kapoentje nog maar een jaar echt in Blankenberge zit, werkten we via onze dienst Veiligheid en Samenleven al vele jaren samen. Sint-Vincentius zag de voedselpakketten die ze al jaren ter beschikking stellen na de crisis in grote mate toenemen en ook zij verdienen zeker een extra duwtje in de rug. Blij dat we met de organisatie van een spetterend bal ook de minder fortuinlijken een spreekwoordelijk duwtje in de rug kunnen geven.”

Het Centrum voor Kind en Gezinsondersteuning CKG Kapoentje is al meer dan drie decennia actief in de jeugdhulp en ondersteunt jaarlijks honderden gezinnen. Sinds 2023 heeft de organisatie naast haar hoofdlocatie in Oostende, een tweede vestiging in Blankenberge. Het centrum is dagelijks bereikbaar voor opvoedingshulp en tijdelijke opvang. Vereniging voor kansarmen Sint-Vincentius biedt sinds jaar en dag concrete hulp aan mensen in nood. Vrijwilligers zorgen voor basisbehoeften zoals voeding, kledij en sociaal contact voor de sociaal minderbedeelden van Blankenberge en Zuienkerke. Ze organiseren ook repair cafés en voorzien huiswerkbegeleiding voor kinderen.