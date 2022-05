Bakt nieuwe bakker in Blankenberge het bruin? Ex-werknemers en curatoren waarschuwen voor oplichterij

De opening van een nieuwe bakkerij aan het Casinoplein in Blankenberge doet heel wat stof opwaaien in de Vlaams-Brabantse thuisbasis van bakker Mario Steveneers. Ex-werknemers en de curatoren van zijn vorige bakkerijen waarschuwen voor oplichterspraktijken. “Ik ben zelf een slachtoffer”, reageert bakker Mario.

Begin maart lanceerden Mario Steveneers (51) en zijn partner Betty Van Gelder (47) een oproep. Alle Blankenbergenaars mochten mee de naam kiezen voor hun nieuwe bakkerij op de hoek van de Malecotstraat en de Rogierlaan. Heel wat mensen stuurden hun suggestie in, maar de oproep werd ook opgepikt in Aarschot en Diest, de thuisbasis van de bakkers. Daar waren de reacties minder enthousiast.

Diverse ex-werknemers contacteerden onze krant. “Blijkbaar slaagt hij er opnieuw in om een bakkerij te openen, terwijl heel wat mensen nog loon van hem moeten krijgen. Mario maakt er een sport van om de ene na de andere bakkerij te openen, de inkomsten in zijn zak te steken en failliet te gaan zonder het personeel te betalen. Hij eist van klanten dat ze cash zouden betalen, dan moet ik er geen tekening bij maken zeker”, klinkt het bij een ex-werknemer.

Sterfhuis

Een blik in het Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen leert ons dat bakkers Mario en Betty op zijn zachtst gezegd een hobbelig parcours reden. De voorbije jaren richtten ze tal van vennootschappen op waarvan het grootste deel ondertussen inderdaad failliet verklaard is.

De curatoren die deze faillissementen moesten afhandelen, zijn daarin formeel. “Het gaat bijna altijd om zogenaamde sterfhuisconstructies. Men zet een vennootschap op, maakt schulden, hevelt de activiteit over naar een tweede vennootschap en laat de eerste vennootschap failliet gaan. De schuldeisers en vaak ook de werknemers laten ze in de kou staan. Het gebeurt keer op keer”, klinkt het.

Wij zijn zelf het slachtoffer van oplichters toen we alles deden om onze zaak te redden

Ook het arbeidsauditoraat van Leuven vond de handel en wandel van het bakkerskoppel verdacht. In het najaar wordt het bakkerskoppel dan ook verwacht in de rechtbank om zich er te verantwoorden voor de vermeende frauduleuze faillissementen. Heel wat ex-werknemers zullen er zich burgerlijke partij stellen om hun achterstallig loon alsnog te krijgen.

Het zal bovendien niet de eerste keer zijn dat bakkers Mario en Betty op het beklaagdenbankje zitten. Op 10 november 2020 werden ze allebei in Leuven veroordeeld tot een fikse boete van elk 29.600 euro voor inbreuken op het sociaal strafwetboek. Voor Mario Steveneers kwam daar nog een celstraf van acht maanden met uitstel en een boete van 4.800 euro bij.

Die straf kreeg hij voor systematisch ongewenst seksueel gedrag ten aanzien van zijn vrouwelijke werknemers, onder wie ook een minderjarig meisje. “Ik zal u eens droog in uwe protter pakken”, liet hij onder meer optekenen.

Onschuldig

Geconfronteerd met de vele beschuldigingen en de veroordeling trekt Mario Steveneers fel van leer. “Ik ben in beroep gegaan tegen die veroordeling dus ben ik in principe onschuldig”, klinkt het.

De beschuldigingen over ongewenst seksueel gedrag doet hij af als een wraakactie van misnoegde ex-werknemers. Ook voor de vele faillissementen heeft de man een uitleg. “We zijn in de problemen geraakt bij onze eerste bakkerij in Scherpenheuvel. We zijn toen ‘geholpen’ door de firma Swissfin, die ons 100.000 euro gaf om de schulden aan te zuiveren in ruil voor een zitje in het bestuur. Achteraf is gebleken dat zij de firma hebben leeggezogen en het personeel niet hebben betaald. We zijn nu keihard aan het werken om dat allemaal recht te trekken”, zegt hij.

Corona

Volgens de curatoren van zijn gefailleerde vennootschappen en volgens zijn ex-werknemers is Steveneers uitgeweken naar Blankenberge omdat hij in zijn thuisstreek verbrand is.

“Dat klopt niet. Men moet geen schrik hebben van mij in Blankenberge. Ik ben naar hier getrokken omdat ik na een zware coronabesmetting littekenweefsel heb op mijn longen. Hier kan ik beter ademen. Dat is de enige reden voor de verhuis. Het is jammer dat men zoveel onzin over mij vertelt. Wij zijn zelf slachtoffer geworden van oplichters op een moment dat we alles zouden gedaan hebben om onze zaak te redden. Als je ter goeder trouw bent, word je tegenwoordig langs alle kanten in de zak gezet en wordt je naam overal zwartgemaakt”, klinkt het.

Of de versie van Mario Steveneers steek houdt, zal in het najaar moeten blijken voor de rechtbank in Leuven en het hof van beroep in Brussel. Het arbeidsauditoraat in Leuven reageerde alvast verrast toen het vernam dat het bakkerskoppel ondertussen naar de kust uitgeweken is.

Het lijvige dossier dat ze over Mario Steveneers en Betty Van Gelder hebben, is alvast ter info overgemaakt aan het arbeidsauditoraat in West-Vlaanderen. De bakkerij in Blankenberge is ondertussen open en draagt de naam ‘Mazeo’.