Bakkersbond van Poperinge haalt Nationaal Bakkersfeest naar de Hoppestad voor viering van 125-jarig bestaan

Bakkersbond Poperinge bestaat dit jaar 125 jaar en dit was een unieke kans om vorige maandag het Nationaal Bakkersfeest eindelijk naar de Hoppestad te halen.

Het werd immers al de 65ste editie en de viering van 125 jaar Poperingse bond was dan ook een enige kans om het groots feest naar Poperinge te halen. En gelukkig was het vorig jaar feest in Wallonië, zodat volgens het wisselsysteem het dit jaar naar het Vlaams landsgedeelte kwam, met dan nog gelukkig de keuze voor West-Vlaanderen.

Alsmaar minder bakkers

Er kwamen maandag zowat 250 feestvierders naar de Hoppestad en jaren terug was dit wel anders. Er zijn zelfs nog bakkersfeesten geweest met zowat 1.000 aanwezigen. Maar het is nu eenmaal zo dat ook het prachtige ambacht van bakker alsmaar minder jongeren kan aanspreken om deze mooi stiel aan te leren. Allen lusten we immers wel een lekker broodje of een nog lekkerder stukje taart, maar de vraag wordt wellicht wie al dit lekkers binnenkort nog zal willen bereiden.

De feestvierders kwamen samen in Hotel Palace voor een lekker ontbijt, waarna er in stoet gewandeld werd naar het Hopmuseum, waar de meeste andere bakkers voor de allereerste keer in hun leven kennis maakten met het leven op een hopveld en in de hopast. Na een droogje en natje in de Stadsschaal werd er dan deftig verder gefeest in Hotel Palace. ”Niet alleen door de twee moeilijke coronajaren heeft de bakkersstiel het moeilijk. De problemen zijn al eerder begonnen. Het is de laatste jaren voor een jongere bakker echt heel moeilijk geworden om nog een eigen bakkerij te kunnen overnemen of zelfs nog maar te overwegen. De kosten om te starten zijn zo immens geworden, en dan zijn er nog de alsmaar stijgende kosten van grondstoffen, brandstoffen en zeker ook de personeelskosten. Hopelijk zullen de prijzen voor graangewassen en brandstoffen zich weer wat normaliseren, zodat er geen collega’s meer over de kop moeten gaan. Er is gewoon niets erger om jaren te werken en zelfs te wroeten om het hoofd boven water te houden en op het einde toch de handdoek te moeten werpen”, vertelt Albert Denonein als covoorzitter van de Belgische Federatie.

125-jarig bestaan eindelijk gevierd

Pedro Ameel is als voorzitter van Bakkersbond Poperinge vooral blij dat in Poperinge eindelijk met het jubileum 125 jaar vriendschap, collegialiteit en vooral vakmanschap kan gevierd worden. “Ik ben vooral ook fier dat we in de regio Poperinge wonen, waar spijtig genoeg ook al te veel bakkers zijn gestopt zonder opvolger te hebben. Maar toch is er nog een zekere blijdschap dat we wonen in de hoppestreek, die heel wat toeristen en andere mensen naar onze mooie stad Poperinge lokt. En als bakkers zijn we ook al enkele jaren op die kar van de hop gesprongen. De hopjenever of houblonaisse wordt geproefd in specifieke gebakjes en diverse pralines die in onze regio worden geproduceerd en natuurlijk ook hier worden verkocht. Daar mogen we terecht fier op zijn.”

In de wandelgangen van het feest hoorden we zelfs dat enkele bakkers uit de regio volop bezig zijn om gebak te produceren met wat lupuline of het gele poeder in de hopbel die een bijzondere smaak geeft aan onze gekende lokale bieren. (PC)