Bakkersbond Poperinge blaast 125 kaarsjes uit: “Ambacht zal blijven bestaan”

Het Nationaal Bakkersfeest viert zijn 65ste editie, maar de bakkersbond van Poperinge mag maar liefst 125 kaarsjes uitblazen. Om die verjaardag extra kracht bij te zetten organiseerden zij het bakkersfeest. Bakkers uit heel België werden er samengebracht. Pedro Ameel uit Westouter blikt terug en vooruit op het bakkersleven.

“Het is geen gemakkelijke periode om bakker te zijn. De bloemprijs is verdubbeld, ook de prijs voor boter en eieren schiet de lucht in. Tarwe ligt in Oekraïne waardeloos te worden, omdat de Russen geen boten laten passeren. Alsmaar meer bakkers verdwijnen zonder dat er veel nieuwe bakkers bijkomen, maar het vakmanschap zal nooit uitsterven. De invulling van het beroep zie ik wel veranderen”, zegt Pedro Ameel (50), voorzitter van Bakkersbond Poperinge en ondervoorzitter van de Bakmeesters West-Vlaanderen. De Poperingse vereniging bestaat dit jaar 125 jaar.

Bakmeesters

“Het verenigt de bakkers uit Poperinge, Heuvelland, een deel van Vleteren, Langemark,… Het verdedigt de belangen van de bakkers en behartigt alles wat de bakkers aanbelangt. We behartigen de loonsonderhandelingen, FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), FOD Economie, geven fiscale ondersteuningen en bieden inlichtingen over beroepsbekwaamheid. Vroeger had je een diploma van bakker nodig om een bakkerij te mogen starten, nu is dat niet meer het geval”, vertelt Pedro. “Overkoepelend voor de provincie is er dan Bakmeesters en dat verbindt alle plaatselijke bonden. Op Vlaams niveau is er Bakkers Vlaanderen, ook voor onze Waalse bakkers bestaat dat. De Belgische Confederatie van bakkers is overkoepelend voor België en viert dit jaar het 65ste Nationaal feest.”

Op de foto herkennen we Jan Boudeweel, Pedro Armeel, Wendy Neuville, Stefaan Desmet, Bea Devos, Geert Poissonnier, Mia Sohier, Kenny Metsu, Helena Verlinde, Simon Froyman en Liza Notredame. © foto MD

Broodprijs

“Hoe Bakkersbond Poperinge ooit tot stand is gekomen, valt moeilijk te achterhalen. We vermoeden dat de bakkers voor gelijkheid aan prijzen van brood wilden gaan. Daarnaast wilden ze waarschijnlijk ook informatie en advies. Door samen te verenigingen hadden ze meer kans om zeggenschap te hebben op hoger niveau. Vroeger werd de prijs voor een brood bepaald door de overheid. Mensen die nog nooit een brood hadden gebakken of die niet wisten wat het werk precies inhield, maakten keuzes over de prijs van het brood. Door de verenigingen konden de noden van de bakker beter gemanifesteerd worden. Sinds 1 juli 2004 mogen de bakkers zelf de prijs van hun brood bepalen. De maximum broodprijs werd toen afgeschaft.”

“Een brood kost momenteel 3,10 euro en sommige mensen willen die broodprijs liever niet betalen”

Bakker Pedro was jarenlang lid van de economische commissie van Bakkers Vlaanderen. “Daar heb ik heel lang kostprijsberekeningen gedaan. Een brood kost momenteel 3,10 euro en sommige mensen willen die broodprijs liever niet betalen. In een warenhuis kunnen ze goedkoper een brood kopen, maar mensen moeten ook inzien dat er een groot verschil is tussen industrieel brood en een brood afkomstig van een bakmeester. De productie van industrieel brood voor warenhuizen ligt een stuk goedkoper. Er komt weinig handenarbeid aan te pas en voor 1.000 broden is er amper manueel werk nodig. Er wordt sterk bespaard wat uurlonen betreft. In één brood van een bakker zit 25,80% algemene kosten, 25,60% grondstoffen, 24,95% verkoopsloon en 18,32% productieloon. Meer dan 40% van je broodprijs gaat naar uurloon.”

Trappistenbierschuimtaart

In 1997 nam Pedro samen met zijn vrouw Wendy de bakkerij over aan De Kortekeer in Oostvleteren. Bakkerij Ameel stond bekend voor enkele eigen streekspecialiteiten waaronder de trappistenbierschuimtaart Westvleteren 12 met trappistenbier van de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren. Eind 2020 sloten Pedro en Wendy voorgoed de deuren van de bakkerij. “Mijn gezondheid liet het niet toe om verder te gaan met de bakkerij. Het was met pijn in het hart, maar ik was en ben nog steeds fysiek kapot. Ik was té perfectionistisch en luisterde niet naar mijn lichaam. Ik was streng voor mezelf, maar ook voor mijn omgeving waardoor het moeilijk was om een rechterhand te vinden om mij te helpen bij het bakken. Mijn lichaam kreeg het zwaar te verduren. Thuis bakken we wel nog eens een broodje of taart, want de passie is er nog steeds”, zegt Pedro.

“Om een leefbaar bakkersleven te hebben, zit er waarschijnlijk toekomst in het samenwerken met collega’s”

Bakkersleven

Zoon Jelle (20) is actief binnen de houtbewerking. Dochter Britt (18) studeert deze zomer af aan Ter Groene Poorte in Brugge als bakker. “Moest ze een eigen bakkerij willen starten zou ik haar steunen, maar we weten dat ze liever de weg van patisserie wil inslaan. De beroepstakken – brood, patisserie, ijs – zijn volledig veranderd. In de jaren ‘70 was dat nog afzonderlijk, maar nu overlapt dat vaak. Binnen de ring van Poperinge zijn er nog drie actieve bakkers. Je moet gesteund worden om als bakker aan de slag te kunnen gaan en blijven. Je moet kwaliteit en creativiteit kunnen afleveren bijvoorbeeld door specialiteiten met streekproducten. We mogen terecht fier zijn op de specialiteiten zoals die streekgebonden zijn. Je moet je onderscheiden van andere bakkers. Om een leefbaar bakkersleven te hebben, zit er waarschijnlijk toekomst in het samenwerken met collega’s om meer evenwicht in werk en privé te brengen, maar ook om je lichaam de gewenste rust te kunnen geven.”