Bakkerij Vlamynck in Knokke beloont klanten die in korte broek en met frigobox naar hun winkel komen

De voorbije week was heel wat te doen over het videofilmpje van de Nederlandse krant De Telegraaf waarin 2 dames openlijk vertelden welke bezoekers ze liever niet zien komen naar Knokke. Christophe en An van Bakkerij Vlamynck, langs de Parmentierlaan, zijn verontwaardigd over de uitspraken en pakken daarom uit met een actie op zaterdag 26 augustus.

Zaakvoerster An De Sloovere (47) is van mening dat de 2 hoofdrolspelers in de video – die ondertussen viraal ging – een verkeerd beeld ophangen van de badstad. “In onze winkel is echt iedereen welkom. Met onze actie willen we dat ook nog eens duidelijk laten weten aan het grote publiek. Door de video wordt de indruk gewekt dat alleen snobs welkom zijn in Knokke-Heist. De klanten zijn alvast heel enthousiast dat wij openlijk met een statement naar buiten durven komen.”

Begrip voor frigobox

De bakkersvrouw beklemtoont dat ze zich wel volledig kan vinden in de regel dat het niet toegestaan is om in zwembroek of bloot bovenlijf in de winkelstraten rond te wandelen. Maar de opmerkingen van de ‘chique dames’ over de korte broek vindt ze volledig van de pot gerukt. “Het kan toch niet dat je een etiket gaat kleven op mensen omdat ze een korte broek dragen. Waar zijn we dan in godsnaam nog mee bezig? Ik heb ook begrip voor gezinnen die met een frigobox naar de kust afzakken. Dat zijn misschien mensen die het financieel iets moeilijker hebben. Het jaar erna zullen ze mogelijk terugkeren omdat ze hier hartelijk ontvangen werden en dan zullen ze wel geld spenderen bij lokale handelaars.”De bakkerij verwacht dat er volgende zaterdag heel wat volk zal opdagen in korte broek en met de frigobox in de hand. “We voorzien voor al die klanten een speciaal geschenkje met een duidelijke symboliek. Wat het precies wordt, dat moet natuurlijk nog een verrassing blijven”, besluit An. (FV)

