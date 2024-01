Bakkerij verloot juweel van 1.900 euro onder gelukkige vinders: “Als we iets doen, doen we het goed”

Een driekoningentaart kopen bij de bakker en hopen op de verstopte boon: het is een smakelijke traditie. Maar de klanten van bakkerij Sanders in Jabbeke hopen dit jaar op meer. Wie één van de zes plastieken kronen vindt, maakt immers kans op een juweel ter waarde van 1.900 euro. “Als we iets doen, willen we het goed doen.”

“Driekoningen, Driekoningen, geef mij een nieuwe hoed”. Maar bij bakkerij Sanders in de Dorpsstraat in Jabbeke mag het dit jaar wat meer zijn. De bakkerij verstopt namelijk zes plastieken kronen in evenveel driekoningentaarten. Wie geluk heeft, maakt vervolgens kans op een juweel.

En niet zomaar een juweel: Jurgen en Shirley verloten, onder wie een plastieken kroontje vindt, een ketting ter waarde van liefst 1.900 euro. “Ik speelde al langer met het idee”, vertelt Jurgen. “Maar het was nooit het ideale moment. Nu hebben we op het laatste moment beslist dat dit jaar hét jaar was.”

De moeite

Op zaterdag 6 en zondag 7 januari verkoopt de bakkerij een heleboel driekoningentaarten. “We hebben bewust besloten om de actie over twee dagen te spreiden”, vertelt Jurgen. “Zowel op zaterdag als op zondag zal in drie taarten telkens een plastieken kroon verstopt zitten.” Wie een kroontje in zijn of haar bezit heeft, mag zich dan gaan aanmelden in de bakkerij. “Op woensdag verloten we onder die zes personen het juweel.”

De ketting werd zorgvuldig uitgekozen. “Sommige bakkerijen verstoppen een gouden kroon in een taart, maar wij hebben echt voor iets toegankelijks gekozen. Dit kwalitatief juweeltje kan door jong en oud gedragen worden.” En vanwaar de keuze om zo’n duur juweel te verloten? “Als we iets doen, dan willen we het goed doen. Het moet de moeite zijn voor de klanten.”

Handgemaakt

Jurgen en zijn team zijn in volle voorbereiding, want de taarten worden volledig zelf gemaakt. “We willen ze écht mooi maken”, klinkt het nog. “De inkepingen in de taart doen we heel zorgvuldig met een mes, maar dan is er natuurlijk ook wel wat werk aan.”