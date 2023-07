Bakkerij Snauwaert uit Nieuwpoort krijgt veel lof voor hun oproep voor meer begrip naar jobstudenten: “Ze moeten tijd krijgen om alles te leren”

Veel mensen reageren positief op het blaadje, dat uithangt aan de toonbank van bakkerij Snauwaert in Nieuwpoort. Daarop vragen de zaakvoerders Delphine Verslype en Marc Snauwaert om meer begrip te tonen voor hun nieuwe jobstudenten. “Mensen zijn veel ongeduldiger geworden. Je moet de nieuwe werknemers de tijd geven om te leren en te groeien. We zien ook dat het hun zelfvertrouwen aansterkt als ze een complimentje krijgen”, vertelt Delphine.

Al enkele dagen hangt er een blaadje uit aan de toonbank van bakkerij Snauwaert in hartje Nieuwpoort. Op het blaadje staat te lezen “Gelieve onze jobstudent een beetje te helpen. Beau is hier nog niet lang, dank u”. “Het is de eerste keer dat we zoiets expliciet moeten vragen. Mensen tonen geen begrip meer voor iemand die nieuw is en nog dingen moet leren”, vertelt Delphine Verslype (54), die al meer dan 30 jaar samen met Marc de bakkerij uitbaat.

“Als je nieuw bent, is het logisch dat je niet alle namen van broodjes of gebakjes kent vanaf dag een”

“Als je nieuw bent, is het logisch dat je de namen van de gebakjes of broodjes niet allemaal van buiten kent vanaf dag een. Sommige dingen, zoals een aardbeien- of een rijsttaartje zijn gemakkelijk. Maar bijvoorbeeld de taart Maison of een merveilleux is niet standaard gekend. Ze krijgen dan niet eens de kans om de naamkaartjes af te lezen, omdat mensen zo ongeduldig zijn en vlug kwaad reageren. Die mentaliteit is helemaal veranderd. Daarom vonden we het een goed idee om deze boodschap over te brengen naar onze klanten voor de nieuwe jobstudenten Beau en Chloë, want we willen natuurlijk dat ze blijven komen.”

Positieve reacties

Op sociale media kwamen er al heel wat positieve reacties op het initiatief van Delphine en Marc. “De mensen lezen het en de meeste tonen effectief ook wel meer respect”, gaat Delphine verder. “Ze proberen Chloë en Beau te helpen en geven ze meer tijd. Sommige geven de jobstudenten ook complimenten en dat is goed voor hun zelfvertrouwen.”

“Onze klanten, op sociale media en ook winkeliers en horecazaken in de buurt reageren positief dat we vriendelijkheid voor nieuwelingen aankaarten”

Ook de jobstudenten zelf reageren er positief op. “Ze zijn nu meer opgelucht en reageren blij dat ze ook iets positiefs horen. Ook winkeliers en horeca in de regio geven ons complimenten op die aanpak. Vroeger was naar de bakker of de winkel gaan een gezellig evenement, maar nu is het precies lastig. Als ik zelf ook in de winkel sta, merk ik dat bijna niemand nog vriendelijk is of glimlacht. Mensen reageren soms grof als je ze vraagt om iets te herhalen, als je het niet goed gehoord hebt. Het is dus jammer dat we het zo moeten vragen”, besluit Delphine.