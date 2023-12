Bakkerij Huyghe is een heel warme bakker: “We steunen initiatieven die de hongersnood aanpakken”

De laatste week van het jaar staat bij heel wat mensen in het teken van solidariteit. Het helpen van anderen en het steunen van verschillende acties wordt in vet aangeduid in menig agendas. Voor Bakkerij Huyghe is deze week geen week als een ander want naast warme bakker zijn ze ook de warmste bakker uit de regio. “Mensen zijn nog veel te vaak blind voor de problemen pal voor hun neus.”

Op een onmenselijk vroeg uur wakker worden, dagelijks keihard werken en ervoor zorgen dat de zaak draait. Het is de dagelijkse bekommernis van Reinoud Huyghe (56) en Isabelle Lefevere (51). Het koppel runt al jaar en dag hun bakkerij in de Pont-Neufstraat, waar ze niet alleen ovenvers gebak aan de man brengen. “De bakkerij zelf bestaat al meer dan 100 jaar, al is het voor ons het 34ste jaar aan het roer”, lacht het koppel. “Hij was alleen, zij kwam er als poetshulp werken en zo is de vonk over geslagen. Sindsdien staan we beiden dagelijks zowel in het atelier als achter de toonbank en proberen we steeds de beste kwaliteit aan onze klanten te leveren.”

Het koppel staat in Komen-Waasten niet alleen bekend als getalenteerde ambachtslieden, ook hun sociale insteek gaat niet onopgemerkt voorbij. “Het is eigenlijk allemaal een beetje banaal begonnen. We gingen naar de zee en kochten er een braadworst aan zo’n kraampje. Wat later werden we aangesproken door iemand met honger en gaven we de rest van onze braadworst. Die rest deelde hij dan nog eens met zijn hond want beiden hadden ze honger. We kregen het niet over ons hart en kochten nog enkele worsten voor die man. Uiteindelijk zijn we in onze omgeving beginnen kijken en merkten we erg snel op dat armoede en vooral honger geen ver-van-ons-bed show was. Het was een bittere realiteit en vaak pal voor onze neus. We zijn als mensen bijna geprogrammeerd om er blind voor te zijn en op onze manier proberen we dan ook het tij te doen keren.”

Bakkerij Huyghe groeide op die manier uit tot een warm bastion voor zij die het moeilijk hebben. “We krijgen dagelijks mensen over de vloer die vragen naar sponsoring, daar doen we niet aan mee. Onze keuze gaat resoluut naar het steunen van initiatieven die de hongersnood moeten aanpakken. Van de acties in scholen die brooddozen moeten vullen tot initiatieven die mensen een maaltijd moeten bezorgen? We staan er graag een uurtje vroeger voor op. Natuurlijk kunnen we kiezen voor het maken van extra winst maar wanneer we weten dat we iemand een lege maag konden besparen? Het zijn momenten die ronduit onbetaalbaar zijn.”