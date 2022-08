Bakkerij Decock uit Oostende pakt uit met zwarte en vurige Rammstein-croissants: “Zo’n evenement geeft me inspiratie”

Bakker Luc David (51) is al tien jaar de patron in Bakkerij Decock in de Langestraat 60. Bakkerij Decock is een bakkerij die al 167 jaar bestaat en aan de zevende generatie toe is.

Bakkerij Decock stond er al toen Napoleon naar Oostende kwam. De bakkerij met tal van speciale broden behoort tot het DNA van de Koningin der Badsteden en speelt graag in op de jaarlijkse events en opportuniteiten in de stad: Oostende voor Anker, Crystal Ship, de Paulusfeesten en nu ook het dubbel optreden van de Duitse sensatie groep Rammstein. Luc David heeft de Rammstein-croissant uitgevonden!

Zwart en combinatie van zoet en zuur

“Tijdens ‘Oostende voor Anker’ pakken we uit met bootjes in chocolade en voor de Crystal Ship hebben we warme croissants met braambessen gebakken”, vertelt Luc David. “Elk evenement inspireert mij om iets speciaals, iets met een hoek af, te creëren. Het sensationeel optreden van Rammstein, dat heel de stad op zijn kop zet, mochten we zomaar niet laten passeren.”

“Ik ben geen fan, maar de manier waarop ze hun show brengen, vind ik formidabel. Ik heb gedacht aan een zwarte croissant, gevuld met een grijs-zwarte crème op basis van sesam met rode en zwarte bessen erin en chocolade erop. Uiteraard wordt de croissant opgediend met vuurwerk, net als de show van Rammstein. De Duitsers lusten de combinatie van zuur en zoet.”

Op Studio Brussel

“Ons speciaal initiatief van de Rammstein-croissant stond op internet en deze morgen werden we uitgenodigd door de concertorganisatoren om de Rammstein-fans, die voor de deuren van de festivalweide hebben geslapen, te belonen met onze Rammstein-croissants”, glundert Luc.

“Dat was een mooie erkenning voor onze stunt en dat gaf ook aanleiding tot een interview op Studio Brussel en zo is de belangstelling voor onze zwarte Rammstein-croissant geboomd. We kunnen de vraag nauwelijks volgen. We hebben nu ook croissants bezorgd aan de honderd bewoners van WZC De Drie Platanen, dat zich op tweehonderd meter van de festivalweide bevindt. Rammstein in Oostende is een top-event.”

Een Rammstein-croissant kan je tot het einde van de maand bestellen op het terras van Bakkerij Decock. Je betaalt 3,50 euro en je krijgt er de muziek en het vuurwerk bij! (FRO)