Bakkerij Danny laat automatenshop over aan Brood en Banket Bjorn

Bakker Danny uit Zwevezele besloot om het wat kalmer aan te doen en laat zijn automatenschop op de Hille over aan Brood en Banket Bjorn uit Tielt. Danny blijft wel zijn Zwevezeelse Florentientjes bakken. “De tijd is rijp om ten volle van mijn pensioen te genieten”, vertelt Danny Steenhuyse.

“Het is exact een jaar geleden dat ik stopte met mijn warme bakkerij”, vertelt Danny Steenhuyse (60). “Samen met mijn vrouw Myriam besloten wij toen om de winkel om te bouwen tot een automatenshop. Onze mening was om van mijn actieve loopbaan een gemengde job te maken met meer vrije tijd. Door de winkel te sluiten en mij enkel op de automaten te focussen, was ik ervan overtuigd meer rust te vinden. Dat verliep anders en van rust kwam er niet veel in huis. Tijdens het voorbije jaar stopten er twee warme bakkers in de gemeente en de mensen vonden meer en meer hun weg naar de automatenshop. Nu verkopen we zelfs meer brood dan vroeger. Daarnaast bleef ik mijn Florentientjes bakken en zo bleef ik maar werken. Ik ben nu 45 jaar aan het werk als bakker. Een harde stiel die ik heel graag doe, maar toch maak ik van mijn hart een steen. De tijd is rijp om het nu echt rustiger aan te doen. De automatenschop zal daarom vanaf volgend jaar in handen zijn van bakker Bjorn Wittevrongel en zijn vrouw Charlotte Vancouillie uit Tielt.”

Geen verandering voor klanten

Danny nam zelf contact op met bakker Bjorn, omdat hij veel vertrouwen heeft in het koppel. “Bakker Bjorn is een toffe collega en vooral een enthousiast persoon die toekomstgericht denkt. Ik wilde niet zomaar mijn automatenschop aan om het even wie overlaten. Bakker Bjorn is een man van zijn woord en ziet de toekomst goed in. Vol enthousiasme ging hij in op mijn vraag tot overname. Ik ben alvast heel tevreden met dit besluit.”

Charlotte van Brood en Banket Bjorn vult aan: “Toen wij de vraag tot overname hoorden, twijfelden wij geen seconde. Bakker Danny is een goede bakker en is een gevestigde waarde in de streek. De automatenschop is gevestigd op een toplocatie en automaten horen nu eenmaal bij deze tijd. Vanaf dinsdag 11 januari zal je ons assortiment brood, koffiekoeken en gebak in de automaten op de Hille kunnen kopen. Voor de klanten zal er dus niets veranderen.”

Florentientjes

Helemaal stoppen wil Danny niet. Zijn grote trots zijn de gekende Florentientjes. Dit product werd erkend tot West-Vlaams streekproduct. “Mijn gepatenteerde koekjes zullen nooit verdwijnen”, weet Danny. “Ik maak de Zwevezeelse Florentientjes volledig zelf en de verkoop is enorm gestegen. Onlangs werd het machinepark vernieuwd en is de smaak nog beter. Voortaan zal ik vier dagen per week werken om de Florentientjes te bakken. Nachtwerk en weekendwerk zit er dus niet meer in. Het is goed zo, het volledig stil vallen is niets voor mij. Ik ben een tevreden bakker. Nu zal ik genieten en al de dingen doen die ik al zo lang wilde doen.” (NS)