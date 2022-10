Bakker Kris uit Emelgem toont zijn creaties tijdens ‘Week van de Cake’

Bakkerij Kris in de Prinsessestraat in Emelgem doet voor het eerst mee aan de ‘Week van de Cake’. Het gaat om een initiatief dat voortvloeit uit de ‘Week van de Ambachtelijke Bakker’ en wil hun werk extra promoten.

“Het gaat om een campagne van Bakkers Vlaanderen om de cake meer in de kijker te plaatsen, maar vooral om te tonen dat een ambachtelijk bakker ondanks de hoge energie- en productieprijzen veerkrachtig en creatief uit de hoek kan komen”, vertellen bakker Kris Tanghe en zijn vrouw Daisy Depoortere.

Lokaal kopen

“Deze week tonen we wat we op creatief vlak allemaal met een cake kunnen en zal je er extra veel in onze zaak vinden. Zo bieden we er nog tot en met zondag 23 oktober aan met mokka en chocolade, maar ook met sinaas-amandel, appel met karamel en citroen. Zeker in tijden waarin alles duurder wordt, is het belangrijk om lokaal te kopen en door hier aan deel te nemen willen we dat extra benadrukken. ‘De Week van de Cake’ loopt nog tot en met zondag.