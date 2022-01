Bakker en broer overleden Chiel zamelen met ontbijtpakkettenverkoop geld in voor Kom op tegen Kanker

Chiron Potié neemt op 20 maart samen met enkele vrienden deel aan de 100 kilometer run ten voordele van Kom op tegen Kanker. Zo eert hij zijn overleden broer Chiel. Om geld in te zamelen werkt Chiron samen met bakker Guido Vanhoutte. Chiel werkte jaren in de bakkerij op de hoek van de Mandellaan en de Vierwegstraat in Roeselare.

Begin 2019 verloor de sportieve Chiel Potié op 25-jarige leeftijd de strijd tegen leukemie. Door deel te nemen aan de 100 kilometer run ten voordele van Kom op tegen Kanker wilden zijn broer Chiron en enkele vrienden een eerbetoon brengen aan de overleden Chiel.

Twee ploegen

“In 2020 werd het evenement door de coronacrisis afgelast. Het ingezamelde geld hebben we toen integraal aan het goede doel geschonken. Vorig jaar konden we in september wel deelnemen. Toen zamelden we 5.000 euro in en liepen we zelfs met twee ploegen mee.”

De run vindt dit jaar plaats op 20 maart in Genk. Ook dan hoopt Chiron er met twee teams te lopen voor zijn broer en voor lotgenoten die behandeld worden tegen de zware ziekte.

In samenwerking met brouwerij De Poes uit Tielt verkochten de vrienden al bier.

Nu gaan ze ook ontbijten verkopen voor valentijn. Daarvoor werkt Chiron samen met bakker Guido Vanhoutte.

“Chiel deed hier zijn stage en kwam hier ook werken. Voor hij ziek werd, heeft hij hier zeven jaar gewerkt. We konden het goed met elkaar vinden en babbelden veel over sport”, vertelt Vanhoutte.

Bestellen

De ontbijtpakketten bevatten onder andere cava, bier, ontbijtkoeken, pistolets, beleg, fruit en een eitje. Bestellen kan via teamelmacon@hotmail.com of op zaterdag 29 januari aan de bakkerij.

De pakketten kunnen afgehaald worden in bakkerij Vanhoutte. Er wordt ook geleverd in een straal van vijftien kilometer rond Roeselare.