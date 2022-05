Bakker die al 30 jaar fan is van Club Brugge viert titel met blauwzwarte donuts

Club Brugge werd zondag voor de derde keer op rij landskampioen en superfan bakker Jürgen Van Parijs uit Oostende heeft na de titelviering in Antwerpen, de hele nacht in zijn bakkerij gewerkt om meer dan honderd eclairs en donuts te bakken. Stuk voor stuk waren ze versierd met het blauwzwarte logo van Club Brugge. Hij bood ze aan tijdens de kampioenenviering in Sint-Andries.

Dinsdag lagen nog enkele donuts in de etalage aan de Mariakerkelaan en Jürgen zal er elke dag nog bijmaken, zeker tot en met zondag, de slotmatch tegen Anderlecht! Bakker Jürgen Van Parijs (47) is al 22 jaar bakker. Zijn vader had een bakkerij op het Mijnplein in Oostende.

Jurgen heeft zelf gevoetbald bij Hermes Oostende en is al meer dan 30 jaar trouwe supporter van Club Brugge. Ook zijn kinderen, Zoë en Anouk, zijn fan van blauwzwart. Samen wonen ze de wedstrijden bij van Club, ook op verplaatsing en soms Europees!

Bibberen en beven

“Gisteren was ik heel blij dat ‘we’ voor de derde keer op rij kampioen zijn geworden”, vertelt Jürgen. “Club heeft er dit jaar moeten voor vechten. Ik heb samen met de andere supporters de match gevolgd op groot scherm, aan het Jan Breydelstadion. Het was heel warm, maar toch was het tijdens de eerste helft even bibberen en beven. Union was voor rust de betere ploeg.”

“Keeper Simon Mignolet heeft ons gered. We hadden het geluk en de efficiëntie mee. In de tweede helft maakte Club het af door drie keer te scoren. Iedereen was bevrijd en de sfeer was echt super. Na de feestvreugde moest er ook nog gewerkt worden. Toen de spelers vertrokken rond 21 uur, zijn wij ook naar huis gegaan. Twee uur later moest ik beginnen bakken, brood voor de bakkerij én de blauwzwarte donuts en éclairs. Het was keihard werken, de hele nacht door, maar we deden dat met de nodige passie, voor het werk en voor de hobby, Club Brugge.”

Mignolet in de bakkerij

Het is al de vijfde keer dat Jürgen Van Parijs blauwzwarte éclairs en donuts mag maken. “Voor de bekeroverwinningen heb ik blauwzwarte biscuittaarten voor vier personen gemaakt”, vervolgt Jürgen.

“Dat was ook een succes. De supporters kennen mij en appreciëren mijn lekkernijen. Ik probeer zelf ook actief te sporten. Vier jaar geleden, in 2018, heb ik na twee jaar trainen, deelgenomen, samen met mijn collega bakker, Nico Clement, aan de marathon van New York. Die heb ik gelopen in 3u.54’. Ondertussen heb ik twee operaties aan mijn schouders overleefd en ben ik weer aan het trainen. Vorige maand heb ik de Ten Miles in Antwerpen gelopen in 1u.26’.”

Koersfiets

“Nu droom ik er ook nog van om, misschien in 2024, deel te nemen aan een kwarttriatlon in Bredene, of in Beernem. Eerst moet ik leren met mijn nieuwe koersfiets rijden en als de schouders genezen zijn, kan ik ook de zwemtrainingen opstarten. Op reis zwem ik soms grote afstanden in zee. Die triatlon moet er komen!

In afwachting gaan we de titel vieren, met dank aan de wintertransfers Olsen, Odoi en Buchanan, de vedetten Van Aken, Noa Lang, De Ketelaere en Mata én mijn favoriete Club speler, Simon Mignolet. Hij heeft Club dit jaar kampioen gemaakt. Ik zou hem graag eens uitnodigen in de bakkerij in Oostende! Dat zou nogal eens en leuke stunt zijn!”