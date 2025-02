Bakker Casini Spillebeen scoort zilver op Golden Croissant-wedstrijd: “Met van alles geëxperimenteerd om tot de perfectie te komen”

Wie de lekkerste croissants wil proeven, moet voortaan bij bakkerij Spillebeen in Izegem zijn. Bakker Casini Spillebeen behaalde maandag immers zilver op de Golden Croissant-wedstrijd.

Casini en zijn partner Amber namen in 2021 de toenmalige bakkerij Popelier in de Blauwhuisstraat over, maar ze waren al van in 2018 actief in de Baron de Pélichystraat. Na de verhuis bouwden ze de bakkerij verder uit. “Het voorbije jaar had ik mezelf voorgenomen om mijn koffiekoeken in het algemeen wat op punt te zetten en dus ook de croissants. Ik heb maanden geëxperimenteerd tot ik aan het ideale recept zat. Intussen had ik via collega’s gehoord van het bestaan van de Golden Croissant, een wedstrijd op Belgisch niveau, maar met een internationale vakjury. Ik besloot daar eens mijn kans te wagen. Appreciatie in dit vak is niet altijd makkelijk te krijgen en ik wilde mezelf al langer eens bewijzen. Ik heb met van alles geëxperimenteerd om tot de perfecte croissant te komen, van verschillende soorten boter tot andere bloemsoorten. Daarbij rekening houdend met factoren als de juiste bladering, het gewicht en volume.”

Tijd nemen

De belangrijkste factor om te slagen bleek volgens Casini nog iets helemaal anders: “Voldoende tijd nemen”, zegt hij stellig. “Als bakker heb je die niet altijd op overschot, maar in dit geval loont het wel om genoeg tijd te nemen om je croissants te perfectioneren. De jury, waaronder enkele Franse experts, hebben me finaal bekroond met zilver, een score tussen de 80 en 90. Details over wat ze precies goed vonden krijg ik pas volgende week, maar ik ben uiteraard heel blij met deze erkenning.”