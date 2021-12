Baking Group opent nieuw bakcentrum in Veurne: “6 miljoen melocakes per jaar”

Niet alleen bakken zit patissier Stephan Destrooper in het bloed… Hij is ook een ondernemer in hart en nieren mét een toekomstvisie. Sinds hij in 2007 zijn intrek nam in het pand aan de Strandlaan in Sint-Idesbald, baande hij het pad voor vier merknamen. Die bracht hij onder in zijn Baking Group BV. Om de toekomst ervan te verzekeren, start Stephan volgend jaar met een nieuw bakcentrum en een hypermoderne chocoladeproductielijn in Veurne.

“De ligging in de Strandlaan is ideaal voor onze dagelijkse klanten, maar verder uitbreiden kunnen we hier niet meer”, zegt Stephan. “Er is geen ruimte om grote machines te installeren en te stockeren. Onze toekomst zie ik als een blijvende groeifase, maar we moeten inspelen op de trends. Ambachtelijke bakkers verdwijnen, supermarkten pikken dat marktaandeel voor 85 procent in. Ze zetten in op het ‘versmarktconcept’, met gespecialiseerde afdelingen verse vis, sushi, vlees, brood…, het shop-in-shopconcept kent steeds meer succes… Supermarkten zijn op zoek naar kwalitatieve ambachtelijke producten in retailverpakking, en daar willen we op inspelen. Anderzijds is er een groeimarkt voor half afgebakken producten voor horecazaken die met hoogwaardige producten willen werken, maar bijvoorbeeld geen tijd hebben om zelf brood te bakken.”

Ook plannen om een 20-tal shop-in-shop-concepten te integreren in supermarkten

Stephan zocht en vond een oplossing voor zijn toekomstideeën: “Op het bedrijventerrein Monnikenhoek in Veurne starten we in januari met de bouw van een nieuw bakcentrum op 2000 m² oppervlakte met drie verdiepingen, om operationeel te zijn tegen het najaar. Op het gelijkvloers zullen we potentiële zakelijke klanten ontvangen in een ontmoetingsruimte met vergadertafel en een opstelling van onze conceptformules. De kantoren en het conciërgeappartement komen op de tweede verdieping, en dan is er het atelier voor de voorbereidende bakproductie en de opslagruimte. Onze nieuwe chocoladeproductielijn brengen we onder op het bedrijventerrein Slableed in Veurne waar we hopelijk kunnen starten op 1 april 2022. Daar kunnen we onze huidige productielijn van 1 miljoen melocakes optrekken naar 6 miljoen stuks per jaar. Zeg maar van 1 melocake per West-Vlaming naar 1 cakeje per Vlaming! Dat gebouw zullen we 3 tot 5 jaar huren om dan naar Oostende te trekken voor ons volgende project. Met onze melocakes hebben we een unieke combinatie van een koekje en chocolade, en de kennis om dat koekje te maken in die combinatie ontbreekt bij velen. We willen onze melocakes daarom onder private label voor anderen maken, met aandacht voor een perfecte beschermende verpakking.”

Stephan heeft ook plannen om een 20-tal shop-in-shopconcepten te integreren in supermarkten en test nu enkele prototypes op vijf proeflocaties. “Met de verkoop van brood, chocolade, confituren en smeerpasta’s kunnen we een netto rendement op de verkoopprijs realiseren, zonder dat we tijd, geld en energie moeten steken in eigen fysieke winkels”, is zijn redenering. “Wel kunnen we nog extra medewerkers gebruiken.”