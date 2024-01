Baekelandt-jaar start met heuse babyborrel in Lendelede

Op woensdag 17 januari zet de gemeente het Baekelandt-jaar in met een babyborrel, om 19 uur op de parking van het DOC. Die dag is het precies 250 jaar geleden dat Ludovicus Baekelandt geboren werd.

“We schenken die dag een uur lang Baekelandt-jenevers, glühwein en chocomelk”, zegt schepen Daan Mostaert. “Iedere Lendeledenaar is welkom op de gratis babyborrel. Er wordt ook gezorgd voor de nodige muzikale animatie. Er is dus geen enkele reden om thuis te blijven!”

Op 17 januari 2024 zal het 250 jaar geleden zijn dat Ludovicus Baekelandt, beter bekend als Louis, het levenslicht zag in Lendelede. Zijn turbulente leven, gekenmerkt door een complexe achtergrond en een reeks gebeurtenissen die leidden tot zijn executie in 1803, blijft tot de verbeelding spreken. Om dit jubileum te eren organiseert de gemeente, samen met haar verenigingen, een jaar vol evenementen en activiteiten die Baekelandt belichten.

“Als schepen van cultuur wil ik ons erfgoed eren en vieren”, gaat Daan Mostaert verder. “Het herdenken van het leven van Baekelandt is een erkenning van onze Lendeleedse geschiedenis. Tot spijt van wie het benijdt is Ludovic nu eenmaal een Lendeledenaar en de weinige legendarische figuren die we hebben, moeten we koesteren. Ook al zijn er scherpe kantjes. We zijn er ons van bewust dat er heel wat straffe verhalen de ronde doen over onze Ludo, de een al wat fraaier dan de ander. Maar het wordt een plezant jaar!” (IB)