Badeendjesrace in Bellewaerde Aquapark levert 3.008 euro op voor Think Pink

Borstkankerorganisatie Think Pink viert haar 15-jarig bestaan in Bellewaerde op 1 en 2 oktober, de start van Oktober Borstkankermaand. Om Think Pink maximaal te steunen onderneemt Bellewaerde tal van acties, zoals een badeendjesrace in Bellewaerde Aquapark. Die leverde al een bedrag van 3.008 euro op.

Bezoekers van Bellewaerde konden een roze badeendje adopteren voor slechts 2 euro. “Maar liefst 1.504 eendjes werden geadopteerd in de souvenirwinkels van Bellewaerde of aan de ingang van Bellewaerde Aquapark”, zegt Mieke Deprez van Think Pink. “Dinsdagochtend werden de eendjes losgelaten in de Lazy River van Bellewaerde Aquapark voor een duck race. De eerste 100 eendjes die over de eindmeet dobberden zijn goed voor een leuke prijs, zoals een luchtballonvaart, een fietsoutfit van Think Pink of abonnementen en tickets voor Bellewaerde.”

Keverbaan

Deze actie leverde al 3.008 euro op voor Think Pink. “Maar dat is nog niet alles”, vult Stefaan Lemey, directeur voor van Bellewaerde aan. “We plannen nog een aantal acties om Think Pink en hun lotgenotenwerking te ondersteunen. Zo worden vier wagons van de iconische Keverbaan geveild, waarvan een eerste wagon al 6.800 euro heeft opgebracht. Daarnaast schenken we tijdens het feestweekend 1 euro per bezoeker aan Think Pink.”

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober, de start van Oktober Borstkankermaand, kleurt Bellewaerde roze. Het hele weekend staat in het teken van 15 jaar Think Pink. “Lotgenoten en hun families en vrienden kunnen even zorgeloos genieten van de attracties, dieren en extra animatie in het park”, vervolgt Mieke. “Tickets voor het weekend kunnen aan voordelig tarief online besteld worden via bellewaerde.be of de dag zelf aan de kassa. Iedereen kan langskomen om Think Pink te vieren en te steunen.”

Race for the Cure

De dag voor het feestweekend, op vrijdag 30 september, vindt in Bellewaerde al de Race for the Cure plaats. “Race for the Cure is het grootste sportevenement in Europa ter ondersteuning van de strijd tegen borstkanker en brengt mensen die de diagnose borstkanker kregen en hun familie, vrienden en sympathisanten samen voor een wandeling van 3 km of een loop van 5 km. Dit jaar vindt deze unieke race plaats in Bellewaerde, langs attracties en dieren. Om 16.30 uur starten we met een Kids Run, vervolgens zijn er startmomenten om 17.30 uur, 18.30 uur en 19.30 uur. Inschrijven kan via raceforthecure.eu.”

Info: bellewaerde.be/thinkpink.