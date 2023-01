Back tot basics met de Izegemse Batjes

De Izegemse Batjes lijken gered. En maar goed ook. Afgelopen maandag was er op het Izegemse stadhuis een brainstormmoment, het had net zo goed ook het einde van de Batjes kunnen betekenen.

Mochten er geen handelaars zijn opgestaan die dit weekend – voor hen ook het topweekend van het jaar – niet verloren willen zien gaan. Unizo heeft na evaluatie en een bevraging beslist niet langer de trekker te zijn van het geheel, misschien wel nog de duwer. Maar vorig jaar bleef Unizo ook achter met een financiële put en een hoop kritiek, dat zal zeker ook meegespeeld hebben. De handelaars op zich waren tevreden over de verkoop, de publieke opinie was minder lovend. Ook al omdat er heel veel lege plekken waren op het parcours. Maar het veiligheidsplan vereist nu immers dat in te smalle stukken van pakweg de Markt- en de Roeselaarsestraat geen kraampjes mogen staan om de vier meter doorgang voor de hulpdiensten te garanderen. Vroeger was men daar duidelijk soepeler in.

“Unizo is ook niet meer het NCMV van vroeger, de handelaars maken niet meer de dienst uit in het bestuur”

Na corona lijkt de wereld ook wel veranderd, Unizo is dat in de loop der jaren ook. Het is niet meer het NCMV van vroeger waar de handelaars de hoofdmoot van de leden en het bestuur vormden. Back to basics dus met de Izegemse Batjes. De auto’s terug naar de Grote Markt, de cafébazen en winkeliers die mee hun schouders zetten onder het geheel en ook een groter duwtje van de stad Izegem zou welgekomen zijn. De handelaars kijken ondertussen watertandend naar de budgetten die vrij gemaakt worden voor Isotopia en het BK wielrennen.