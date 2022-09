Back In Reverse van Kemmelnaar Marius debuteert als afsluiter van kermisweek

In Kemmel krijgen lokale muzikanten het laatste woord op de kermis. Op zaterdag 10 september sluiten de bands van Kemmelnaars Marius Baert (Back In Reverse) en Lieven Leplae (Et Encore) de kermisweek af. Voor Back In Reverse wordt dit meteen het grote debuut. “We hopen natuurlijk op meer en denken daarbij aan optredens in de jeugdhuizen van de Westhoek,” zegt Marius Baert.

Back In Reverse is de band van de Kemmelnaar Marius Baert (17), die samen met leeftijdsgenoten uit het Ieperse college nu anderhalf jaar geleden startte met het coveren van nummers. “Van groepen uit de vorige eeuw”, zegt Marius. “Het zijn dan ook steevast keigoede nummers, die ook vandaag jongeren nog steeds aanspreken.” Back In Reverse covert onder meer nummers van The Pixies, Muse en Black Sabbath. “Paranoid is een klassieker, en dat nummer brachten we recent op de eerste schooldag. In ons college verzorgden we eind juni ook de slotviering. Toen brachten we twee nummers, met achteraf veel lof van onze leerkrachten.”

Voor het optreden in de feesttent in Kemmel zijn de zenuwen wat meer gespannen. “We spelen dan ook een volledige set, waarvoor we de voorbije weken hard gerepeteerd hebben. Sowieso jagen we van bij de eerste noot een stevige metalsong door de luidsprekers. Ook ons laatste nummer zal knallen.”

Deze zomer nog zaten de groepsleden op Rock Werchter. “Deze editie kende een sterk line-up met veel van onze favoriete bands. Ook Metallica. Voorlopig zijn we er nog niet aan toe om van hen een nummer te brengen. Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk.”

O ja: nog een naam

Ook deze zomer werd de groepsnaam gelanceerd. “Die hadden we tot aan de eerste contacten voor het optreden in Kemmel nog helemaal niet. Het werd na wat brainstorming uiteindelijk Back In Reverse, en daarbij heeft een van onze klasgenoten een passend logo gemaakt.”

Dat logo staat alvast stoer op de Facebookpagina van de band. “Die pagina zal de komende weken zeker groeien, met foto’s van ons optreden in Kemmel en – waarom niet – ook een paar videofragmenten. We hopen dat het optreden in Kemmel ons op weg zet naar meer. Onze dank aan de organisatoren is dan ook groot”, zegt Marius. (MDN)