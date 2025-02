“Bach heeft doorslag gegeven”: Denzil Delaere zingt als tenor in binnen- en buitenland

Denzil Delaere (36) stond tijdens een kerstconcert nog eens op de planken in Oeselgem, de plek waar hij opgroeide, maar de rest van het jaar vertoeft hij in binnen- en buitenland. Daar zingt en acteert hij mee in grote operaproducties.

De voorbije kerstperiode was voor veel Dentergemnaren extra magisch toen ze ‘Sounds of Christmas’ in de Sint-Stephanus-kerk bijwoonden. Tijdens het concert van de koninklijke harmonie De Lustige Vrienden was tenor Denzil Delaere er te gast om het concert naar een nog hoger niveau te tillen.

“Het was fijn om op die manier nog eens te vertoeven in de gemeente waar ik ben opgegroeid”, vertelt Denzil Delaere, die met zijn partner en twee dochtertjes in Lochristi woont. “Mijn ouders hebben indertijd zelf nog bij de harmonie gespeeld en die contacten zijn altijd gebleven. De liefde voor muziek heb ik dus met de paplepel meegekregen. Ik moet zes of zeven jaar geweest zijn toen ik naar de kunstacademie mocht gaan om saxofoon te leren spelen.”

Opera Academy

“In het middelbaar groeide het besef dat ik meer met zang en muziek wilde doen en maakte ik de keuze om te studeren aan de kunsthumaniora in Gent. Daar kreeg ik niet alleen algemene vakken, maar vijftien uur per week ook specifiek muzieklessen. Eén van die vakken was zang en daar besefte ik stilaan dat ik wel aanleg had. Toen heb ik de saxofoon achterwege gelaten en heb ik me volledig op het zingen toegelegd. Later studeerde ik aan het Koninklijk Conservatorium in Gent en zat ik in dezelfde stad op de schoolbanken in de International Opera Academy.”

In die periode was Denzil zeer begeesterd door de muziek van Bach. “Dat heeft toch de doorslag gegeven om verder te gaan in de klassieke richting”, zegt hij. “Ik werd geselecteerd om in het solistenensemble van de Opera van Luzern aan te treden. Aansluitend tekende ik bij de Opera van Vlaanderen, waar ik meewerkte met de producties ‘Das Wunder der Hellane’, ‘Le Duc d’Albe’ en ‘Fallstaf’. Later deed ook het Grand Thêatre in Genève een beroep op mij en ging ik ook samenwerken met De Munt in eigen land. Zo werkte ik mee aan ‘Don Giovanni’ bij het Zomeropera-Festival in Alden-Biesen.”

Tijd goed verdelen

Op vandaag verdeelt Denzil zijn tijd tussen binnen- en buitenlandse producties. “Als koorzanger kan je best wel leven van je werk in Belgische gezelschappen, maar als solist moet je ook wel naar het buitenland gaan”, meent hij. “Er zijn maar drie operahuizen in ons land en je zal nooit in één seizoen bij alle drie aan de slag kunnen. Meestal speel ik per jaar een drietal producties in het buitenland en een tweetal in eigen land. Ik heb nog twee jonge kindjes, dus ik probeer mijn tijd goed te verdelen. Gelukkig kun je tegenwoordig met videobellen goed in contact met het thuisfront staan.”

“Elke tenor wil ooit eens ‘Othello’ uit de opera van Giuseppe Verdi verklanken”

In de negen jaar dat Denzil actief is heeft hij al heel wat moois mogen verwezenlijken. “Eén van de hoogtepunten was toch wel ‘West Side Story’ van OdeGand op de Graslei in Gent”, zegt hij. “Toen was er een catwalk over het water gebouwd. Het was een fantastische openluchtproductie, waar 35.000 mensen zijn naar komen kijken.”

(Lees verder onder de foto)

Denzil verdeelt zijn tijd tussen binnen- en buitenlandse producties. © gf

“Een ander hoogtepunt was mijn debuut als Antinoos in ‘Hadrian’, een opera van singer-songwriter Rufus Wainwright. Die was onder andere te zien in de Singel, Bozar in Brussel en Tivoli Vredeburg in Utrecht. Het eerste deel was puur opera, in het tweede deel heb ik samen met hem een tweetal nummers uit zijn repertoire gezongen. Een fantastische ervaring. Het is ook wel eens leuk om modernere nummers te zingen. Zo heb ik in de coronaperiode meegewerkt aan een ‘Deutsche Grammophon-plaat’, een soort crossover tussen klassieke en elektronische muziek, in samenwerking met Nick Cave. Het was eens iets heel anders en experimenteels.”

Productie in Nederland

Denzil bereidt zich momenteel voor op een grote productie in Nederland. “Bij Operazuid Maastricht speel ik het personage Roberto in ‘Le Villi’ van Puccini. Het gaat om een omvangrijke productie met optredens in maar liefst 14 grote zalen doorheen Nederland. Op termijn wachten er nieuwe rollen in de operahuizen van Genève, Lyon en Parijs.”

“Of ik nog een droom koester? Elke tenor wil ooit eens ‘Othello’ uit de opera van Giuseppe Verdi brengen en bij mij is dat niet anders.”