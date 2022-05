Babylon Circus en olsan eerste namen voor Plein Publique tijdens Batjes in Roeselare

Op zaterdag 25 en zondag 26 juni staat een nieuwe editie van het festival Plein Publique in het Noordhof op het programma.

Het gratis festival is terug na een helse coronaperiode en steevast een meerwaarde tijdens het Batjesweekend. Op zaterdag 25 juni is olsan de eerste naam. “Geen hoofdletter vereist, want de reeds bekende artiesten Dieter Meeuws & Olivier Van Leynseele uit Brihang, NTREK en JtotheC hebben al bakken ervaring. Hun eerste single ‘millimeter’ was onmiddellijk dé kick-start naar een veelbelovende toekomst. De meeslepende West-Vlaamse teksten creëren een ‘van bij ons’-gevoel. En zoals hun naam het al een beetje verklapt: olsan zal nog lang blijven nazinderen”, klinkt het bij de organisatie.

Op zondag mogen ze onder andere Babylon Circus verwelkomen. “Een legendarische Franse band uit de 90s, die met hun succesvol album ‘State of Emergency’ telkens opnieuw het publiek weet mee te krijgen. Met een aanstekelijke mix van ska, chanson, rock en reggae zetten ze op zondagavond 26 juni het Noordhof gegarandeerd op stelten.”