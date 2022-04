‘Babyborrel’ in vakantiewoning blijkt raveparty met 300 man: “Ravage was enorm”

Groot was de verrassing van Eddy Verborgt uit Maldegem toen hij zondag in de vroege morgen door de politie uit zijn bed werd gebeld. Ze meldden hem dat er in zijn vakantiewoning De Brielparel in de Brielstraat een raveparty met ongeveer 300 aanwezigen bezig was. Het huis was gereserveerd door een jong koppel dat er in intieme kring een babyborrel wou organiseren.

Samen met zijn echtgenote Christine Verborgt en zijn schoonbroer en schoonzus Eddy en Ann Verborgt heeft Piet Vanderghote een woning in de Brielstraat in Maldegem omgebouwd tot vakantiewoning. “Wij kregen vorige week een vraag van een jong koppel om onze vakantiewoning te huren. Ze wilden er tijdens het weekend voor de familie een babyborrel organiseren. Zij verwachten dat er een tiental mensen zouden komen. Omdat het koppel zo overtuigend overkwam, hebben wij onze Brielparel voor het weekend aan hen verhuurd”, vertelde Piet Vanderghote.

Ware ravage

Groot was de verrassing toen hij zondag in de vroege morgen door Eddy Verborgt uit zijn bed werd gebeld: in de Brielparel was er blijkbaar een fuif bezig waar ongeveer 300 man was op afgekomen. Toen de politie in de Brielparel aankwam, vluchtte iedereen weg. Een van de aanwezigen kwam zelfs in de beek in de omgeving van de vakantiewoning terecht. “Wat wij in onze vakantiewoning vonden, is onbeschrijflijk. De ravage was enorm. De inrichting van de vakantiewoning waar wij de afgelopen vier jaar hebben aan gewerkt, was op een namiddag en nacht tot niets herleid. Naast de flessen drank, lachgas en de plastic zakjes die wijzen op druggebruik lagen er ook polsbandjes op de grond. Die wijzen erop dat er voor de fuif ook inkom werd gevraagd. Wij hebben zondag en maandag gekuist.”

Geen aanhoudingen

“Omdat de Brielparel volgend weekend opnieuw – maar nu betrouwbaar – geboekt is, moeten wij ervoor zorgen dat de vakantiewoning volledig in orde is”, gaf Piet nog mee.

Er werden door de politie geen aanhoudingen verricht, maar de naam en het adres van de man die de Brielparel had afgehuurd zijn bij de politie wel gekend. De zaak is daardoor nog niet afgerond. (LV)