Babyboom bij Izegemse meisjesscouts: zeven hartsvriendinnen op jaar tijd allen voor het eerst mama

Een jaar en tien dagen. Zoveel tijd zat er tussen de geboorte van Merel Vanslambrouck en die van Lina De Meyere. Tussenin bevielen nog vijf Izegemse scoutsvriendinnen van een eerste kindje.

Zeven hartsvriendinnen, zeven kersverse mama’s. De tijd die ze samen bij de scouts spendeerden is niet in uren, maar beter maanden of jaren uit te drukken. Maar ze nu nog eens alle zeven samen krijgen, is geen sinecure. Gelukkig zijn er de babyborrels. En die van Lea Vandromme – dochtertje van Lore Vandewiele – grepen we aan om dit toch wel unieke kiekje te nemen. “Nee, het is niet dat we bewust gekozen hebben om samen een baby op de wereld te zetten en ook corona zit er voor niets tussen, maar we hebben wel de ideale leeftijd”, oppert Marie Meirhaeghe.

Eigenlijk was het Tine Degezelle (31, niet op de foto) die de debatten opende. Samen met haar partner Jordy Haverbeke zijn ze de ouders van dochter Lieke (geboren op 9 november 2018) en dochter Lotte (geboren op 20 november 2019). Maar de echte babyboom liet op zich wachten tot maart 2021. En ook opvallend: er zit nog maar één jongetje bij, maar ook daar is een verklaring voor. “Niet alle partners hebben een verleden in de jeugdbeweging, maar er is wel eentje die bij de jongensscout zat: Jens Malfait. En net daar is het jongetje geboren.”

Op de babyborrel was het een drukte vanjewelste met al die kleintjes die zich ook zichtbaar amuseerden. De mama’s zaten stuk voor stuk 16 of 17 jaar bij de Scouts en Gidsen Sint-Joris Izegem, kortweg de meisjesscouts met lokaal aan de Zuidkaai. En de boutade luidt dan ook nog altijd volmondig ‘Eens scout, altijd scout’. “90 procent van leden en leiding zijn er meisjes, maar jongens zijn er wel toegelaten. Wij zijn niet enkel samen lid geweest, maar hebben ook samen in de leiding gestaan. Maar we zijn bovenal ook goede vriendinnen gebleven.”

En zo hielden ze in coronatijden ook coronalunches. “Met respect voor de anderhalve meter afstand, maar het gespreksthema was uiteraard vaak de kindjes en alles wat er bij komt kijken”, benadrukt Nele Pattyn, die als enige al een volgende zwangerschap aankondigde. “Ik ben in verwachting van een zoontje.”

De jongedames hebben ook een whatsapp-groepje waar ze ervaringen delen en met vragen terecht kunnen. “Als iemand met iets zit, dan zetten we dat daar gewoon in”, geeft Lore mee. Hieronder de zeven mama’s met hun kindje, van oud naar jong. Van 13 maanden naar één maand oud.

De jonge mama’s van oud naar iets jonger, toch wat hun spruit betreft. Je herkent v.l.n.r. Laure Houthoofd met Merel, Nele Pattyn met Millie, Marie Meirhaeghe met Helena, Lisa Houthoofd met Martha, Lore Vandewiele met Lea, Anke Deryckere met Kobe en Sally Frickelo met Lina. © Frank Meurisse

• Dochter Merel werd geboren op 12 maart 2021.

• De papa heet Ruben Vanslambrouck.

• Woont in Izegem.

• Beroep: hoofdopvoedster bij kinderen met een beperking.

• Enthousiaste Specht was haar totemnaam. “De Specht is opgewekt van aard. Hij vrolijkt de omgeving op door zijn lachende roep en zijn innemend gedrag. Hij is schrander en waakzaam. De Specht is zorgzaam voor zijn jongen.”

• Scouts betekende voor mij: “Onvergetelijke jaren. Vriendschappen voor het leven heb ik er aan overgehouden.”

• Merel gaat straks naar de scouts omdat… “Sowieso zouden we heel graag hebben dat ze naar een jeugdbeweging gaat. We zitten wel een beetje in een tweestrijd, want Ruben is een Chirogast en ik ben de scouts. Mijn voorkeur gaat naar de scouts, dat zit in hart en nieren.”

• Dochter Millie werd geboren op 19 mei 2021.

• De papa heet Michel Spriet.

• Woont in Kachtem.

• Beroep: leerkracht.

• Opgewekte Zwaan was haar totemnaam. “Omdat ik de elegantie zelve ben.” (lacht)

• Scouts betekende voor mij: “Intense jaren waar we de mooiste vriendschappen konden smeden.”

• Millie gaat naar de scouts omdat: “Ze anders mama’s scoutshart zal breken. Maar vooral omdat ik haar ook die onvergetelijke scoutsmomenten gun.”

• Dochter Helena werd geboren op 24 augustus 2021.

• De papa heet Hannes Depauw.

• Woont in Gentbrugge.

• Beroep: audiologe in Maria Middelares.

• Spontane Wasbeer was haar totemnaam. “De andere scoutsleden vinden dat mijn karakter het best hierbij aanleunt: vrolijk, opgewekt en nieuwsgierig. De wasbeer is plagerig en guitig. In nood is hij moedig en behulpzaam.”

• Scouts betekende voor mij: “Je eigen ding doen, je plan leren trekken, ravotten, de zotste stoten uithalen… en dat samen met een bende leeftijdsgenoten die vrienden voor het leven worden!”

• Helena gaat straks naar de scouts omdat: “Buiten spelen in groep en herinneringen maken met een vriendengroep het leukste is wat er is!”

• Dochter Martha werd geboren op 27 september 2021.

• De papa heet Scott Devos.

• Woont in Izegem

• Beroep: preventieadviseur.

• Bevallige Dolfijn was haar totemnaam. “Omdat ik goedlachs ben, met iedereen overeen kom en je me zomaar in een eender welke groep mag droppen.”

• Scouts betekende voor mij: “Even weg zijn, los zijn onder vrienden.”

• Martha gaat straks naar de scouts omdat: “Ze er vrienden voor het leven gaat maken.”

• Dochter Lea werd geboren op 14 oktober 2021.

• De papa heet Stijn Vandromme.

• Woont in Sint-Eloois-Winkel.

• Beroep: bediende.

• Lieve Mier was haar totemnaam. “De Mier is heel vlug en ijverig. Hij is een stille werker. De Mier is heel sociaal. Hij doet alle werk, ongeacht wat of voor wie het is.”

• Scouts betekende voor mij: “Veel mooie momenten, vriendschappen voor het leven.”

• Lea gaat straks naar de scouts omdat: “Ik wil dat ze dezelfde mooie momenten kan beleven, even goeie vriendschappen kan overhouden.”

• Zoontje Kobe werd geboren op 29 november 2021.

• De papa heet Jens Malfait.

• Woont in Izegem.

• Beroep: cultuur- en erfgoedmedewerkster Midwest.

• Dappere Wolf was haar totemnaam. “Omdat ik blijkbaar een groepsmens ben met een soms sluw, maar ook vindingrijk kantje. En altijd klaar voor iets nieuws. Zo vraag ik me al af wanneer het volgende vriendinnenweekend is…?”

• Scouts betekende voor mij: “De beste vriendschappen, zelfs tot op vandaag.”

• Kobe gaat straks naar de scouts omdat: “Zowel papa als mama, maar ook heel wat andere familieleden echte ‘scoutsers’ zijn. Het is een lijn die we moeten doortrekken. Er valt niet te kiezen (lacht).”

• Dochtertje Lina werd geboren op 22 maart 2022.

• De papa heet Johannes DeMeyere.

• Woont in Izegem.

• Beroep: leerkracht vijfde leerjaar Sint-Pietersschool Emelgem.

• Gemoedelijke Wallaroe was haar totemnaam: “De kangoeroe is beschermend ten opzichte van zijn familie en van de zwakkeren in de groep.”

• Scouts betekende voor mij: “Sterke vriendschappen, herinneringen voor het leven.”

“Ik leerde er probleemoplossend en creatief denken. Leuke ontspanning.”

• Lina gaat straks naar de scouts omdat: “We willen dat ze veel plezier maakt, dat ze al dan niet vuil thuiskomt, vrienden voor het leven maakt, buiten speelt, sociaal en cognitief bezig is, belangrijke vaardigheden ontwikkelt, samen grenzen verlegt, zich engageert….”