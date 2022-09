Baby even vast in auto

In Mariakerke zat een baby korte tijd vast in een auto. De moeder had de deur dichtgedaan terwijl de sleutels nog op het contact zaten. Politie en brandweer snelden ter plaatse en konden snel het kindje bevrijden.

De oproep voor de opgesloten baby liep dinsdagnamiddag bij de politie binnen. Het voorval vond plaats in de wijk Mariakerke. Een moeder had de deur van haar wagen dichtgegooid terwijl de sleutels nog op het contact zaten.

Schaduw

De moeder kon niet meer in de wagen. De baby zat volgens de politie in een kinderzitje op de achterbank. Het kindje had pas melk gedronken en de wagen stond in de schaduw. Er was geen onmiddellijk gevaar.

De toegesnelde politie- en brandweerdiensten konden na enkele minuten een raam openen, waarna moeder en baby herenigd werden.