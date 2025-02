Babs viert 20ste verjaardag kinderopvang met feest voor jong en oud: “Dagelijks 154 kindjes over de vloer”

Kinderopvang Babs langs de Kasteelstraat in Sint-Eloois-Winkel bestaat twintig jaar. “Ik ben begonnen met zeven kinderen. Dankzij een sterk team en veel liefde voor de kinderen zijn we gegroeid naar verschillende opvanglocaties voor inmiddels meer dan 150 kinderen”, aldus Babs die op 1 maart alle ouders en kinderen die bij haar over de vloer kwamen, uitnodigt voor een feestje.

Twintig jaar geleden startte Babs Desmet in de Kasteelstraat 17 in Sint-Eloois-Winkel met een kinderopvang voor zeven kinderen. Vandaag komen er dagelijks maar liefst 154 kinderen over de vloer. “Eigenlijk was het nooit de bedoeling, maar doordat er keer op keer aanpalende huizen vrijkwamen, is de kinderopvang toch telkens gestaag gegroeid.” Onder andere een pand waar vroeger een slagerij gevestigd was, kwam vrij. Babs zag telkens mogelijkheden en breidde uit. Inmiddels zijn ook de omliggende panden van huisnummer 17 een kinderopvang. Babs XL op nummer 13, Babs# op nummer 15, Babs op nummer 17, + Babs op nummer 19 en @Babs op nummer 21. Van baby’s, tot peuters tot kinderen die er langskomen voor de voor-en naschoolse opvang. Heel wat kinderen uit Sint-Eloois-Winkel en omstreken passeren er dagelijks de revue.

Toekomstplannen

Een ding is zeker, de kinderopvang kleurt de Kasteelstraat. Dat is bijvoorbeeld te merken in de periode voor Winkel Koerse, het plaatselijke populaire paardenkoersgebeuren. Samen met de kinderen en de medewerkers knutselt Babs er dan op los. “Ik heb altijd het geluk gehad dat gedreven mensen willen meestappen in dit mooie verhaal. Ons team telt inmiddels al 24 mensen. Die hebben allemaal iets gemeen: de liefde voor de kinderen die hier over de vloer komen. Zonder het team zou het niet mogelijk zijn om iets dergelijks te realiseren. Ik ben hen dan ook erg dankbaar”, aldus Babs die in het verleden ook verkozen werd tot Krak van de Gemeente.

De voorbije jaren kwam er geregeld een nieuwe locatie voor de kinderopvang bij, maar nieuwe toekomstplannen heeft Babs niet meer. “Het is nu echt genoeg geweest. De vraag naar kinderopvang is er steeds, maar het is meer dan goed zoals het nu is. We moeten het ook nog aankunnen. Een bijkomende kinderopvang in een andere straat runnen zie ik bijvoorbeeld niet zitten.” Naast nieuwe kinderopvanglocaties investeerde Babs de voorbije jaren ook in parking voor het personeel en de ouders die er hun kind komen afhalen. Babs hoopt wel dat de verkeersveiligheid voor de deur van de kinderopvanginitiatieven nog verbetert. “Het is hier best wel gevaarlijk in de Kasteelstraat. Soms is het hier echt wel druk voor de deur. We zijn dan ook vragende partij om hier eenrichtingsverkeer in te voeren. Dat zou volgens mij en vele ouders wel een serieuze stap vooruit zijn om de veiligheid van de kinderen te verhogen.”

Feest

Twintig jaar kinderopvang Babs, daar hoort een feestje bij. Zaakvoerster Babs Desmet laat die verjaardag niet zomaar passeren. De medewerksters worden dit jaar getrakteerd op een uitstap naar Disneyland, maar ook de kinderen en hun ouders vieren het twintigjarig bestaan volop mee. “Tien jaar geleden palmden we de straat in voor tien jaar Babs. Het werd een erg leuk feest. Deze keer kiezen we voor een ander concept en trekken we met zijn allen naar zaal De L!NK, hier iets verderop.” Inmiddels is Babs al volop bezig met de voorbereidingen voor een groots feest.

Op zaterdag 1 maart is het eerst de beurt aan de kinderen. Tussen 14 en 17 uur genieten zij volop van kinderanimatie. ’s Avonds staat er een fuif voor de jongeren en volwassen op de agenda. Babs legde inmiddels een dj vast. “Alle ouders en kinderen die hier in die twintig jaar over de vloer zijn gekomen, zijn meer dan welkom. Hoeveel mensen dat zijn, weet ik eigenlijk niet. Het zijn er wel zeker heel veel. Inmiddels zijn er al een honderdtal inschrijvingen.”

Wie er zelf bij wil zijn, kan contact opnemen met Babs: 0474 29 38 39.