Babette vindt met Jakedoet haar ideale uitlaatklep

Babette Kesteloot vierde haar 30ste verjaardag met… een eigen zaak: Jakedoet. “Dit cateringbedrijf is de ideale uitlaatklep voor mij”, vertelt ze.

Babette Kesteloot (30) woont met haar man Jens en zonen Twan en Tjeu in Zillebeke. Ze werkt als maatschappelijk werker bij de Dienst Welzijn in Ieper. Na haar uren houdt ze zich bezig met Jakedoet, waarmee ze op 19 september begon. “Jakedoet komt van het West-Vlaams ja ik zal het wel doen. Het is een cateringbedrijfje in bijberoep waarmee ik startte op mijn dertigste verjaardag. Op dit moment is het arrangement fill up my fridge/freezer het best verkochte item. Dat zijn 12 maaltijden die je kan invriezen en dan kan opeten na een vermoeiende dag.”

Weinig foodwaste

Voor Babette is dit bijberoep de ideale aanvulling op haar job. “Ik zocht een uitlaatklep na een zware, vermoeiende dag. Creatief bezig zijn, vind ik leuk en ik kom daarvan tot rust. Ik wil iedereen helpen die nood heeft aan zelfzorg en dan geen zin meer heeft om te koken, leuke traktaties te maken, feestjes te organiseren, enzovoort. Voor sommige mensen is dit een last. Ik werk op bestelling en wil zo weinig mogelijk foodwaste. Dus graag een seintje 24 uur op voorhand.”

(API)