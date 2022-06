Babette is inspiratiebron voor jaarlijkse KOTK-actie van Donovan: “Je leven staat plots op pauze”

Donovan Verhelst (30) wil vanaf nu elk jaar in mei een actie organiseren voor Kom op tegen Kanker (KOTK) en daar heeft hij een goede reden voor: zijn beste vriendin Babette Baeke (29) kreeg op 26-jarige leeftijd borstkanker. Zijn eerste actie bracht al meteen 1.500 euro op. “Ik ben trots op Donovan en blij dat ik een inspiratiebron mag zijn”, zegt Babette.

Op 27 augustus 2019 kreeg Babette Baeke verschrikkelijk nieuws van de dokter: ze had borstkanker. Een op de negen vrouwen krijgt er vroeg of laat mee te maken. 75 procent van de vrouwen krijgt de diagnose pas als ze ouder dan 50 jaar zijn. Maar ook jonge vrouwen blijven niet gespaard. Ook Babette had nooit gedacht dat ze op amper 26-jarige leeftijd met borstkanker geconfronteerd zou worden.

Brute pech

“Het is erfelijk, dus ik had wel al een vermoeden dat het ooit mijn beurt zou zijn, maar niet zo vroeg”, vertelt Babette, die het eerder brute pech noemt. “Je leven staat plots op pauze. Ik was aan het werk als opvoedster in de jeugdzorg en moest mijn professionele leven plots on hold zetten. Twee jaar lang heb ik niet kunnen werken.”

Babette gaf de tumor een naam om het wat draaglijker te maken. “Ik haatte het om het woord tumor altijd maar over mijn lippen te nemen”, verklaart Babette die keuze. “Daarom leek het beter om het een naam te geven. De behandeling was erg intensief. Ik heb daar heel veel van afgezien. Het moment waarop ik mijn haar begon te verliezen, was heel erg, zeker in het begin. Na een tijdje ga je beseffen dat dat niet het ergste is en dat je blij mag zijn dat je behandeling aanslaat en dat je leeft. Want leven, dat doe ik nog steeds. Ik ben nu een jaar kankervrij, maar echt genezen ben ik pas na zeven jaar. Ik ben ondertussen ook opnieuw aan het werk als opvoedster in een internaat.”

Ik heb wijn verkocht voor KOTK en dat bleek een succes

Donovan is de beste vriend van Babette en maakte het hele proces vanop de eerste rij mee. “Babette logeerde bij ons toen ze pas geopereerd was aan haar heup”, legt Donovan uit. “Op dat moment deed ze de ontdekking dat er iets niet pluis was. Onderzoek wees dan uit dat ze borstkanker had. Ik heb haar gesteund waar ik kon, maar Babette is een sterke.”

Babette kreeg een tweede kans, maar er zijn zoveel anderen die die tweede kans niet krijgen. Daarom wil Donovan elk jaar een actie op touw zetten om geld in het laatje te brengen voor het onderzoek naar kanker. “Ik heb wijn verkocht voor KOTK en dat bleek een succes. In korte tijd was ik uitverkocht en zo kan ik toch een mooie cheque van 1.500 euro schenken aan KOTK”, aldus Donovan.

Moedig

Babette is blij dat Donovan het onderzoek naar kanker wil ondersteunen en dat ze daar de inspiratiebron voor kon zijn. Fabienne Vanhee, districtcoördinator voor West-Vlaanderen, is blij met acties zoals die van Donovan. “Het is dankzij die lokale acties dat KOTK kan blijven bestaan”, zegt ze. “Er zijn wel wat grote acties, maar die kleintjes zijn minstens even belangrijk. We zijn blij met mensen zoals Donovan en met Babette die zo moedig zijn om hun verhaal te vertellen.”