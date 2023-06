Babelutte zoekt vrijwilligers om Avelgemse anderstaligen Nederlands te leren

Babelutte is een gloednieuwe praatgroep voor anderstaligen in Avelgem. De bedoeling is om mensen op een informele manier het Nederlands aan te leren. “Het enige wat nog ontbreekt, zijn een aantal vrijwilligers die daar hun schouders onder willen zetten”, zegt Sandra Platteau, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen.

De organisatie staat nog in haar kinderschoenen, maar de vraag is groot. “De bedoeling is dat er voor gemotiveerde anderstaligen een alternatief wordt geboden voor de taallessen die deze periode op hun einde lopen”, zegt schepen Sandra Platteau. “Er komt enorm veel vraag van potentieel cliënteel voor zo’n beweging, zodat ze in de zomer ook hun Nederlands kunnen bijschaven.”

Concreet zal de praatgroep bestaan uit één voormiddag per week, in de bibliotheek van Avelgem. Men hoopt te kunnen starten in juli, zodat er een mooie aansluiting is met de taallessen die gewoonlijk eindigen in juni.

Sociaal Huis

In het begin zullen de sessies begeleid worden door twee maatschappelijk werkers uit het Sociaal Huis, maar het is de bedoeling om na verloop van tijd volledig over te schakelen op vrijwilligers. “We doen dan ook een warme oproep naar gemotiveerde vrijwilligers die iets willen bijdragen aan onze maatschappij, want tegenwoordig is het echt nodig om het Nederlands machtig te zijn in onze samenleving”, rondt de schepen af. (JDB)

Meer info of je kandidaat stellen: sociaalhuis@avelgem.be of 056 65 07 70