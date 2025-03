Babbelbuddy’s krijgen Wim Lybaert als peter

Het initiatief ‘Babbelbuddy’s, in het prille coronabegin opgestart als onderdeel van het stadsproject ‘Vierkant tegen eenzaamheid’, bestaat vijf jaar. Om dit te vieren wordt Bruggeling Wim Lybaert peter van het project.

Stad Brugge startte in maart 2020 met de Babbelbuddy’s om iets aan het eenzaamheidsgevoel te doen. Dit project brengt vrijwilligers in contact met Bruggelingen die nood hebben aan een gesprek of een luisterend oor. “De werking is na al die jaren goed gekend in Brugge. Vierkant tegen eenzaamheid krijgt regelmatig aanvragen binnen van Bruggelingen die graag willen gekoppeld worden aan een babbelbuddy. Als babbelbuddy maken vrijwilligers op regelmatige basis tijd vrij om een babbeltje te slaan, fysiek of telefonisch. Babbelbuddy’s nemen vooral contact op met mensen om te horen hoe het met hen gaat. Alles kan een basis voor een gesprek zijn: het weer, de kinderen, familie of hobby’s. Babbelbuddy’s luisterren in de eerste plaats. Maar het is voor beide gesprekspartners een gezellig en opbeurend moment van warme verbinding”, aldus schepen van Welzijn Pablo Annys.

Van grote waarde

Vierkant tegen eenzaamheid vroeg Wim Lybaert, die bekend staat om zijn diepgaande gesprekken in ‘De Colombus’, om het peterschap van de Babbelbuddy’s op zich te nemen en daar ging hij graag op in. “De Babbelbuddy’s is een heel mooi voorbeeld dat af en toe een beetje tijd vrijmaken om een oprechte babbel te voeren met je medemens van grote waarde is. De Warmste Week heeft aangetoond dat er in onze samenleving heel veel mensen zijn die zich eenzaam voelen. Ik wil graag samen met Stad Brugge het belang van een oprechte babbel in de verf zetten. De Babbelbuddy’s tonen aan dat je met een warme babbel en luisterend oor heel veel kan betekenen voor een mede-Bruggeling.”

Momenteel zijn er 35 vrijwilligers actief als babbelbuddy, maar de vraag blijft groot. Vierkant tegen eenzaamheid is daarom op zoek naar nieuwe buddy’s. Wie een luisterend oor wil bieden, kan zich aanmelden via babbelbuddy@ocmw-brugge.be. (CGRA)